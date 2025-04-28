總統賴清德盼健保分區「各收各管」 洪子仁：困難實屬不少

總統賴清德昨參與2025健康台灣全球論壇，提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，「各收各管」。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁指出，賴賴統盼健保分區各收各管，但偏鄉、離島等醫療資源缺乏地區面臨醫療資源分配問題，尚未有國家全面大規模執行，需審慎評估。

總統賴清德昨提出健保制度改革方向，認為健保給付方式應從論件計酬、論量計酬，調整到論價值計酬，推動以人為本的健保醫療服務。洪子仁說，賴清德總統以花蓮秀林鄉為例「論人計酬」成功模式，是認為未來健保實施醫院個別總額，最終以人為本、以質為本的最理想照護模式，因為醫療支出不是成本，而是對民眾健康的長期投資。

洪子仁說，論人計酬模式要成功，有三要件，一是要改變醫師、醫療照護者習慣，從過去以疾病治療為主，以預防醫學取代疾病治療；二是醫學中心、區域醫院、地區醫院及診所需區域整合，以醫學中心做為領頭羊，形成一個嚴密、完整的區域型治理的醫療照護機構，減少民眾生病的機會，生也只生小病；最後，論人計酬若能成功，才可以減少不必要的醫療浪費，不必要的檢驗、檢查。

健保支付制度若轉換到論人計酬，洪子仁說，醫療照護組織主要促進人們健康，預防勝於治療，民眾愈健康，看病愈少，醫療花費愈少，且強化跨層級、跨院所推動區域整合式照護，減少醫療浪費，可回饋健康促進組織。但就醫學文獻發現，論人計酬都是落實在基層診所，很少是在醫院端，建議健保署可以從偏鄉、離島先加以試辦。

洪子仁說，若要全國推論人計酬，必須有七大前提，包括醫學教育改革、建立完整家醫制度、推動社區就醫轉診模式、調整利害關係人利益、面對預防成效顯見的時間差、主管機關角色改變、醫院系統或基層醫師組織主導。其中，推動社區就醫轉診模式將翻轉民眾現有就醫習慣，落實最為困難。