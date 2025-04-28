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吸引更多國際客來台 自由行5000元金福氣抽獎延長至9月

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為吸引國際觀光客來台，原訂6月30日截止的自由行及團體旅客獎勵金，將分別延長3個月及5個月，自由行旅客的5000元金福氣抽獎將延至9月底，團客5000元至5萬元獎助金延至11月底。聯合報系資料照
為吸引國際觀光客來台，原訂6月30日截止的自由行及團體旅客獎勵金，將分別延長3個月及5個月，自由行旅客的5000元金福氣抽獎將延至9月底，團客5000元至5萬元獎助金延至11月底。聯合報系資料照

去年共有785萬人次國際觀光客來台，交通部觀光署今年訂定1000萬人次目標，今年首季預估有逾210萬人次來台，觀光署長周永暉表示，為吸引國際觀光客來台，原訂6月30日截止的自由行及團體旅客獎勵金，將分別延長3個月及5個月，自由行旅客的5000元金福氣抽獎將延至9月底，團客5000元至5萬元獎助金延至11月底。

觀光署於2023年5月起推出自由行旅客來台的5000元金福氣抽獎活動，自由行旅客持非中華民國護照入境台灣，停留3至90日即可參加抽獎。

周永暉表示，活動原定至今年6月30日結束，為吸引更多國際觀光客來台，自由行旅客來台的金福氣抽獎活動將再延長3個月，延續到9月30日。

另外，為鼓勵境外組團旅行及國內旅行社合作招攬旅遊團客來台，觀光署2023年也祭出來台3天2夜以上，且人數達4人以上的旅遊團體，依停留天數及團體人數可獲得5000元至5萬元獎助金。

周永暉說，該獎助金同樣原定至今年6月30日止，但為繼續支持合理範圍的團體優惠方案，預計延長至11月底，目前由交通部核定中。

周永暉表示，自由行及團體旅客優惠方案仍具吸引力，盼這些活動在未來半年持續推廣引客來台，同時也大力推薦Taiwan PASS旅遊台灣的優惠。

觀光署補充，「Taiwan PASS」去年陸續結合高鐵、台鐵、4大捷運及4條熱門台灣好行路線，推出國外旅客限定「高鐵版」及國內外旅客適用的「台鐵版」，今年4月10日起，再推出國外旅客限定的「Taiwan PASS高鐵景點版」、國內外旅客均可使用的「Taiwan PASS台鐵景點版」及「Taiwan PASS亮點Easy Go版」3款全新產品。

來台自由行旅客可參加遊台灣金福氣抽獎活動。圖／觀光署提供
來台自由行旅客可參加遊台灣金福氣抽獎活動。圖／觀光署提供

自由行 觀光署

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