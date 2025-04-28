回收業開放移工草案 最快5月上旬公告

環境部今天表示，回收業、處理業及處理機構開放申請移工草案，勞動部最快5月初將正式公告，法規發布後，環境部預計5月中旬即可辦理相關作業。

環境部資源循環署2月11日舉辦「環境部資源循環署審查應回收廢棄物回收處理業、廢棄物處理機構申請引進移工之雇主資格認定作業要點」（草案）研商會。

環境部資源循環署副署長林健三告訴中央社記者，草案預計5月初會先經勞動部公告；因此環境部最快5月中旬就可以正式接受申請。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國指出，勞動部法規會上週開會討論，原則上審查已同意，正在進行法條文字的調整，並與相關部會協調細節及準備工作。

蘇裕國證實，依目前作業進度，勞動部會在5月上旬進行公告，但具體發布日期仍在協調中。

蘇裕國說明，環境部是回收業的主管機關，回收業者若要申請聘僱移工，程序上需要先向環境部取得資格的認定函，再向勞動部申請外國人的招募許可，取得招募許可後，才能申請聘僱許可。

環境部說明，過去限制須具備工廠資格才能申請移工，因此雖然回收業、處理業及處理機構也屬於3k產業，但因為沒有工廠登記證便無法申請移工。

依現行規定，事業單位申請移工是依當月前2個月之前一年雇用員工投保平均人數再乘20%來核配，小數點後首位數能進位，也就是若只有本勞1人（1x20%=0.2），也可以申請1名移工。