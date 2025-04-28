台灣模型好手匈牙利大賽捷報 5金5銀1銅成績亮眼

台灣專業模型製作選手在匈牙利參與第27屆莫雄堡模型大賽，獲得5金5銀1銅佳績，提升台灣在模型製作的國際知名度。

駐匈牙利代表處發佈新聞稿，台灣專業模型製作選手於4月26至27日在匈牙利莫雄馬札爾古堡（Mosonmagyaróvár）舉行的第27屆莫雄堡模型大賽（Moson Model Show，MMS），與來自42個國家、800多名選手、近2000件作品同場較勁。

台灣選手們獲得5面金牌、5面銀牌及1面銅牌的亮眼佳績，駐匈牙利代表處於賽後轉頒總統與副總統賀電。

選手王丞邑以耗時7年完成的作品「重巡洋艦利根號」榮獲船艦大師組金牌；選手陳則仁以3件作品參賽，分別獲得科幻胸像組金牌、歷史人像組金牌及科幻人像組銀牌。

選手劉彥甫以一次世界大戰雙翼機作品獲得複翼飛機大師組金牌；陳家豪獲得賽車模型大師組金牌；李長原以兩件作品參賽，分別獲得1:72裝甲車輛組銀牌及軍用飛機大師組銀牌。

選手李永丞、曹傑凱分別獲得未上色人型大師組銀牌各一面；呂濤則以蛋形零式戰機作品獲得趣味組銅牌。

匈牙利莫雄馬札爾古堡模型大賽是全球模型界極具公信力的賽事之一，台灣選手團領隊樊成彬表示，大會特別舉辦「亞洲國家日活動」，對遠道而來的台灣選手相當重視也表示感謝。

樊成彬說，台灣選手們藉此交流機會與眾多國際高手觀摩學習、切磋，獲益良多，也結識不少國際同好，對於未來提升台灣玩家們在模型製作水準及國際能見度大有幫助。