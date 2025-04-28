快訊

夾擊格林放投湯普森 勇士主動防守變陣迎柯瑞爆發逆轉

台灣模型好手匈牙利大賽捷報 5金5銀1銅成績亮眼

中央社／ 布拉格28日專電

台灣專業模型製作選手在匈牙利參與第27屆莫雄堡模型大賽，獲得5金5銀1銅佳績，提升台灣在模型製作的國際知名度。

駐匈牙利代表處發佈新聞稿，台灣專業模型製作選手於4月26至27日在匈牙利莫雄馬札爾古堡（Mosonmagyaróvár）舉行的第27屆莫雄堡模型大賽（Moson Model Show，MMS），與來自42個國家、800多名選手、近2000件作品同場較勁。

台灣選手們獲得5面金牌、5面銀牌及1面銅牌的亮眼佳績，駐匈牙利代表處於賽後轉頒總統與副總統賀電。

選手王丞邑以耗時7年完成的作品「重巡洋艦利根號」榮獲船艦大師組金牌；選手陳則仁以3件作品參賽，分別獲得科幻胸像組金牌、歷史人像組金牌及科幻人像組銀牌。

選手劉彥甫以一次世界大戰雙翼機作品獲得複翼飛機大師組金牌；陳家豪獲得賽車模型大師組金牌；李長原以兩件作品參賽，分別獲得1:72裝甲車輛組銀牌及軍用飛機大師組銀牌。

選手李永丞、曹傑凱分別獲得未上色人型大師組銀牌各一面；呂濤則以蛋形零式戰機作品獲得趣味組銅牌。

匈牙利莫雄馬札爾古堡模型大賽是全球模型界極具公信力的賽事之一，台灣選手團領隊樊成彬表示，大會特別舉辦「亞洲國家日活動」，對遠道而來的台灣選手相當重視也表示感謝。

樊成彬說，台灣選手們藉此交流機會與眾多國際高手觀摩學習、切磋，獲益良多，也結識不少國際同好，對於未來提升台灣玩家們在模型製作水準及國際能見度大有幫助。

匈牙利 金牌

延伸閱讀

Gartner：2025年全球GenAI支出將達到6,440億美元

百度董事長李彥宏批DeepSeek貴又慢 網諷：酸葡萄心理

證交所「鬼話連篇」抓鬼大賽開跑 揭露你的受詐經驗角逐最高6000好禮

使用者搜尋習慣改變 品牌搶曝光找上AI機器人

相關新聞

明後2天轉乾飆高溫周四變天 下周梅雨季首波鋒面報到

明、後2天各地天氣晴朗穩定，高溫可達30度，但周四至周六天氣又轉為不穩定，水氣偏多，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周日至下...

台大醫院工會控遭強迫勞動節到班 勞動部：應予放假

台大醫院工會今天控訴，醫院強迫要求全院門診護理師5月1日勞動節到院工作，而且要簽字背書，護理師形同「被自願」放棄應有休假...

總統賴清德盼健保分區「各收各管」 洪子仁：困難實屬不少

總統賴清德昨參與2025健康台灣全球論壇，提出健保改革，應由健保各分區各自管理自己收到的健保費，「各收各管」。台灣醫務管...

真的好累…每周照顧逾20小時 「三明治族」6招調適身心

全台需要同時照顧年邁長輩及子女的族群「三明治族」，比例將近8成，當家庭與工作兩頭燒，這個族群的心理健康往往成為最容易被忽...

29日早晚偏涼白天逾30度 熱帶雲簇發展待觀察

氣象署今天表示，位於菲律賓東方海面的熱帶雲簇，後續能否發展成颱風仍有不確定性；明天、30日東北季風影響，北台灣早晚偏涼，...

北捷列車飄燒焦味 民眾按緊急鈴…初步研判這原因造成

北捷江子翠站到龍山寺站，今天下午列車傳出燒焦味，民眾憂心列車異常，按下緊急按鈕。北捷說明，列車設備正常，初步研判是執行手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。