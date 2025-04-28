快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

跟進台北榮總「不同工不同酬」？ 台大醫院表態了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，已著手研議待遇優化機制，醫院本來對於住院醫師就有不同科別不同負荷的分級。本報資料照片
台大醫院醫務秘書陳彥元表示，已著手研議待遇優化機制，醫院本來對於住院醫師就有不同科別不同負荷的分級。本報資料照片

為改善健保給付以及醫護人力短缺問題，總統賴清德提出「不同工、不同酬」政策，台北榮總院長陳威明昨天在健康台灣全國論壇表示，4月起已經啟動第三波獎勵調整方案，落實不同工、不同酬，強化薪資待遇，留住醫護人才。台大醫院則表示，已著手研議優化機制，包括獎勵金、加班費等，各種薪資的結構性調整都是考慮方向。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，對於住院醫師，本來就有不同科別、不同負荷的分級，「不同工、不同酬」也將成為醫界改革新共識，台大醫院目前尚未啟動新一波調整，但各種薪資的結構性調整都可以考慮，已著手研議優化機制，包括獎勵金、加班費等。

陳彥元指出，醫院針對工作量較大的住院醫師，一直進行差別獎勵，尤其外科住院醫師的每月工作獎金，普遍高於其他科別。另外，內科、外科、婦科、兒科及急診等重點科別，皆有加給。他強調，台大醫院根據不同科別工作量的分級制度行之有年，而類似分級制度早已存在各醫療機構。

「北榮這次調整幅度可能比較大，我們會討論進一步實施的方向。」陳彥元說，因為薪資調整的涉及層面廣，除了醫師、護理人員，還有其他醫療職類，包含醫院全體系，所以必須兼顧醫院財務穩健經營，方方面面都要一起評估，在合乎規定之下，提高同仁的待遇。

陳彥元表示，相關政策會持續討論，確保制度的公平性及可行性，也讓更多人願意投入特別辛苦、高風險的科別領域。至於優化獎勵機制上路時程，尚有有確切時間表，會再綜合評估。

台大醫院 薪資 醫師

延伸閱讀

不同工不同酬成趨勢 醫學中心加薪留才

北榮第三波獎勵大幅調薪 陳威明：不同工不同酬留人才

陳志鴻盼「健康台灣」跨黨派全民運動 打造5支柱

影／康橋事故重傷學生送抵台大醫院 將收治外科加護病房

相關新聞

跟進台北榮總「不同工不同酬」？ 台大醫院表態了

為改善健保給付以及醫護人力短缺問題，總統賴清德提出「不同工、不同酬」政策，台北榮總院長陳威明昨天在健康台灣全國論壇表示，...

乘客搭商務艙吃到發霉草莓 長榮航空致歉：已加強品管

長榮航空遭爆食安問題，一名搭乘搭乘商務艙的乘客指出，4月19日搭乘巴黎返台班機，用餐時竟吃到「發霉草莓」，導致下機後腹瀉...

不要小看脂肪肝！營養師提醒：當心肝癌找上門

現代人生活壓力大，運動不足卻又喜歡吃油炸等高熱量食物，脂肪肝成為現代人越來越常見的健康危機。營養師高敏敏指出肝炎有多種成因，然而最常見的就是脂肪肝。

新北三重電競基地ACGE互動體驗展區 開放至5/11

「2025新北電競爭霸戰」正式劃下精彩句點！歷經2天的熱血對決，最終由「夸克1」團隊勇奪《傳說對決》王者寶座、「青年勇士」摘下《G9：特攻聯盟》冠軍、「Octopus」則以精準操控稱霸《快打旋風6》。

搶救護理師喊話政府年編獎學金 醫界：每人每年15萬元

護理人力持續流失，台灣醫療體系正面臨無聲的危機，健全基層醫療與穩定護理人力，是未健康韌性的關鍵方向。台灣醫務管理學會理事...

戰後首代女性藝術家鍾桂英 「玩色、巧師」史博館展出

國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。