跟進台北榮總「不同工不同酬」？ 台大醫院表態了

為改善健保給付以及醫護人力短缺問題，總統賴清德提出「不同工、不同酬」政策，台北榮總院長陳威明昨天在健康台灣全國論壇表示，4月起已經啟動第三波獎勵調整方案，落實不同工、不同酬，強化薪資待遇，留住醫護人才。台大醫院則表示，已著手研議優化機制，包括獎勵金、加班費等，各種薪資的結構性調整都是考慮方向。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，對於住院醫師，本來就有不同科別、不同負荷的分級，「不同工、不同酬」也將成為醫界改革新共識，台大醫院目前尚未啟動新一波調整，但各種薪資的結構性調整都可以考慮，已著手研議優化機制，包括獎勵金、加班費等。

陳彥元指出，醫院針對工作量較大的住院醫師，一直進行差別獎勵，尤其外科住院醫師的每月工作獎金，普遍高於其他科別。另外，內科、外科、婦科、兒科及急診等重點科別，皆有加給。他強調，台大醫院根據不同科別工作量的分級制度行之有年，而類似分級制度早已存在各醫療機構。

「北榮這次調整幅度可能比較大，我們會討論進一步實施的方向。」陳彥元說，因為薪資調整的涉及層面廣，除了醫師、護理人員，還有其他醫療職類，包含醫院全體系，所以必須兼顧醫院財務穩健經營，方方面面都要一起評估，在合乎規定之下，提高同仁的待遇。

陳彥元表示，相關政策會持續討論，確保制度的公平性及可行性，也讓更多人願意投入特別辛苦、高風險的科別領域。至於優化獎勵機制上路時程，尚有有確切時間表，會再綜合評估。