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遭疑強迫國定假日上班 台大醫院：無禁止排休

中央社／ 台北28日電

台大醫院工會指控院方疑似強迫員工五一國定假日到班，門診意願調查表未提供「休假」選項。院方今天澄清，絕對可以休假，調查表是發給當天同意排班者選填，沒有違反勞基法。

國立台灣大學醫學院附設醫院企業工會今天透過新聞稿表示，因應五一勞動節休假在即，院內各科門診陸續舉行「家庭會議」，調查適用勞基法護理人員當天出勤狀況，在書面表格上勾選個人意願並作成紀錄。

台大醫院工會指出，詳細檢視這份台大門診意願調查表，僅提供護理人員2個選項，分別為「同意到院工作並選擇調移國定假日」與「同意到院工作並選擇請領加班費」，通篇沒有「依法休假一日，當天不到院工作」的選項，整份調查表等同就是強迫勞動的「賣身契」。

針對台大醫院內勞工國定假日出勤狀況，依據工會調查結果，75.8%員工反映主管未在班表出來前徵得同意就違法強迫排定；93.2%員工不滿意院方現行國定假日運作機制；96.6%員工認為院方應採取增補人力、增列薪給津貼提高誘因等方式，加以應對國定假日人力配置運用。

台大醫院發言人陳彥元今天傍晚接受媒體聯訪表示，日前院內發布的公文明確指出，根據勞基法規定，五一國定假期將提供員工休假。若員工願意在國定假日當天排班，院方才會進行額外調查，「我們不可能明目張膽違反勞基法。」

陳彥元強調，這項調查主要是了解五一國定假期上班的員工調移假日或領加班費意願，避免未來可能出現的問題，例如員工原本打算將休假調整，後來卻突然反悔想要領取加班費，這可能會增加行政流程困擾，醫院絕對沒有違反勞基法規定。

加班費 台大醫院 國定假日

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