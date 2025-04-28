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商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

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乘客搭商務艙吃到發霉草莓 長榮航空致歉：已加強品管

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
一名乘客搭乘長榮商務艙從巴黎返台班機，用餐時竟吃到發霉草莓且下機後腹瀉不斷，長榮航空除致歉外，也強調已進行調查並要求法國空廚公司加強品質管控流程及作業。長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照
一名乘客搭乘長榮商務艙從巴黎返台班機，用餐時竟吃到發霉草莓且下機後腹瀉不斷，長榮航空除致歉外，也強調已進行調查並要求法國空廚公司加強品質管控流程及作業。長榮航空飛機示意圖。聯合報系資料照

長榮航空遭爆食安問題，一名搭乘搭乘商務艙的乘客指出，4月19日搭乘巴黎返台班機，用餐時竟吃到「發霉草莓」，導致下機後腹瀉，座艙長雖當下有慰問並給予抵用券，客服後續也有致歉，但該乘客強調希望長榮主動聯絡，並告知後續如何處理，而非僅是制式的官方說法。

一名搭乘長榮商務艙巴黎返台班機的乘客反映，自己在不知情的情況下吃了1顆草莓，當下雖覺得沒那麼新鮮，但也沒怪味，另一顆要翻面切蒂頭時才發現發霉，當下座艙長除慰問身體狀況外，也表示會針對這件事寫報告，並給予100美元抵用券。

但乘客下飛機後開始跑廁所，一整天腹瀉3、4次，強調「吃到草莓前完全沒有腹瀉狀況」。返台後21日致電客服正式客訴，24日客服回電道歉並表示要致贈「長榮形象商品」。乘客怒批處理方式很奇怪，客人吃到發霉的草莓，客服卻送形象商品致歉，要求客服轉達主管聯絡，強調此事並非食物擺盤好看與否，而是涉及食安問題。

後續乘客再收到長榮寄出的信件，同樣告知會補發另一張100美元抵用券。乘客強調，自己只是想主管主動聯絡，告知此事如何處理，並不是要求補償，畢竟自己5月還會成長榮行空返回巴黎，機票也無法退，擔心會再次出現同樣的狀況。

長榮航空說明，該名旅客於4月19日搭乘長榮航空BR88巴黎飛往台北航班，機上用餐時發現草莓有疑似發霉情況，空服員接獲反映後，當下立刻關心旅客身體狀況，並提供機票優惠券予以補償。

長榮表示，已責成餐點管理單位進行調查，同時要求法國空廚公司加強品質管控流程及作業，切勿再發生此情況，並已聯繫旅客說明及致歉，針對此案造成旅客觀感不佳，長榮航空深感歉意。

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