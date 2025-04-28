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不要小看脂肪肝！營養師提醒：當心肝癌找上門

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，當心精緻飲食、運動量不足導致肝癌。 示意圖／ingimage
營養師高敏敏提醒，當心精緻飲食、運動量不足導致肝癌。 示意圖／ingimage

現代人生活壓力大，運動不足卻又喜歡吃油炸等高熱量食物，脂肪肝成為現代人越來越常見的健康危機。營養師高敏敏指出肝炎有多種成因，然而最常見的就是脂肪肝。

高敏敏在Instagram粉專發文解釋，脂肪肝主要和高油飲食、肥胖、酒精、糖分攝取過多等因素有關。當脂肪過量堆積在肝臟就會導致慢性發炎，現代人飲食精緻、運動量不足，導致脂肪肝越來越常見。

首先要先知道肝炎的類型可分為：

一、病毒性肝炎：A、B、C、D、E 型肝炎

高敏敏指出，醫療科技逐漸進步，部分肝癌可透過疫苗預防或治療，所以病毐性肝炎盛行率已逐漸下降。

二、非病毒性肝炎

高敏敏指出非病毒性肝炎又分三種：

酒精性肝炎：長期過量飲酒造成肝臟受損

藥物性肝炎：濫用藥物導致肝臟解毒功能受損

脂肪肝炎：高糖高油飲食讓肝臟累積過多脂肪，高敏敏提醒，肝臟內脂肪含量超過肝重量的5%，就是脂肪肝

如果在這個階段不加以控制，脂肪肝就有可能進一步惡化為肝硬化，如果肝臟長期發炎，健康的肝細胞就會逐漸被纖維化組織取代，接著肝臟的代謝功能就會受到影響導致血糖、血脂異常，甚至影響膽汁代謝、解毒功能。

高敏敏示警「肝硬化是不可逆的」，一旦發生肝臟功能會逐漸下降，最終可能演變成人人聞之色變的肝癌！肝癌是台灣第二大癌症死因，更可怕的是早期通常沒有明顯症狀，也因此容易被忽略，所以出現明顯不適如：食慾不振、體重減輕、黃疸等症狀時，通常已是晚期。

想要遠離肝癌，營養師教你這樣吃：少吃油、鹽、糖

油脂：高敏敏指出過多油脂會加重肝臟負擔，也會增加脂肪肝機率。

鹽分：過量鈉攝取會導致水腫，也會影響肝硬化到症狀。

糖分：精緻糖會促使胰島素上升，讓脂肪堆積。

高敏敏建議多吃十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜，這些蔬菜富含硫化合物，有助於保護肝臟。另外高C水果如柳橙、奇異果等等可抗氧化，幫助肝臟排毒。如果有時間再搭配運動會更有效，慢跑、游泳、爬山等有氧運動能幫助消耗內臟脂肪。養成良好運動習慣，可以降低脂肪肝風險！

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