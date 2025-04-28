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故宮南院展江戶浮世之美 「神奈川沖浪裏」6月現身

中央社／ 嘉義縣28日電

故宮南院5月底特展「江戶浮世之美」，將展出葛飾北齋創作、舉世聞名版畫「神奈川沖浪裏」，日本銀行2024年發行新版紙鈔，更以此作為千圓日幣主要圖像，足見其崇高文化地位。

「神奈川沖浪裏」日本浮世繪畫家葛飾北齋創作的木刻版畫，出版於1831年至1833年間，是富嶽三十六景系列作品之一；故宮南院告訴中央社記者，此畫借展自東京富士美術館，雖然「江戶浮世之美」展期有3個月，但「神奈川沖浪裏」只在5月30日至6月29日期間展出。

策展人故宮南院副研究員朱龍興說，「神奈川沖浪裏」湛藍色的海浪激起白色浪花，幾乎就要吞噬捕魚小舟，漁夫們順著波浪高低起伏，或許正準備將漁獲送至日本橋魚市場販售；且巨浪波峯下方可見富士山就安穩座落於遠方，交會出動靜之間的和諧。

此外，葛飾北齋這幅版畫作不僅眾人知曉，其迷人的構圖也獲得畫家梵谷（Vincent Willem van Gogh）讚許，將前景的巨型波浪形容為「鷲之爪」（Eagle'sClaw），在世界藝術史進程中扮演關鍵角色；據葛飾北齋學會估算，目前存世不到130件。

朱龍興強調，此版畫無疑是日本藝術史知名度最高的一件，日本銀行於2024年發行的新版紙鈔，特別以此作為千圓日幣主要圖像，足見其崇高文化象徵地位。

朱龍興表示，「江戶浮世之美」展覽蒐羅海內外珍貴典藏，涵蓋了屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制，規劃4個單元，展演江戶城市生活樂趣與魅力，分別為「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」及「跨界交流」。

朱龍興指出，全部展出218組件，其中從日本「出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館、東京富士美術館、國立歷史民俗博物館」借展141組件，將從5月30日至8月31日輪流展出，要看完整個展覽要「二刷、三刷」才行。

故宮南院 日本 美術館

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