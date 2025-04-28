健康台灣 學會籲規劃健全中藥類販賣人員管理制度

全台灣的中醫利用率近3成，台灣中醫臨床醫學會呼籲，讓具實證基礎的傳統醫藥成為「健康台灣」的重要一環，關鍵在於多方專業協作，執行規劃完善的中藥類販賣人員管理制度。

2025健康台灣論壇昨天在台北榮總舉行，總統賴清德、總統府國策顧問陳志鴻、衛福部長邱泰源與醫界專家、學者皆出席論壇，對醫藥衛生議題進行深度討論。台灣中醫臨床醫學會今天透過新聞稿呼籲，除了主流醫學外，有深厚實證基礎傳統醫藥，應參與健康台灣一環。

台灣中醫臨床醫學會理事長陳麒方表示，全台灣的中醫利用率近3成，包含各級醫院中醫科部、中醫醫院、基層院所、藥局、中藥行等皆有參與中醫藥事工，產業多元與永續，需要群策群力參與。

衛福部今年3月新的藥事法釋令，延續中醫藥發展法精神，在不涉及調劑權的情況下，可繼續經營中藥行，確保專業專屬、維護執業權利，但此舉引起藥師團體的不滿，不認同衛福部放寬中藥販賣商登記資格，預計5月4日上凱道抗議。

陳麒方引述中華民國憲法增修條文第10條，提及國家促進傳統醫藥研發，他說，台灣中醫藥產業對中藥炮製、鑑別、批發、管理，藉由不同專業技術人員協同合作，傳承振復中藥行業與健全臨床中藥藥事服務，提升中醫藥服務品質，優化使用狀況，也讓健康台灣更全面。

陳麒方提到，世界衛生組織去年底發表的傳統醫藥策略規劃、今年即將舉辦第2屆世界衛生組織傳統醫藥峰會，皆強調傳統醫藥分工協作與法制化，讓在地藥用資源利用極大化。主管機關堅守醫藥專業人員執業原則，執行規劃完善的中藥類販賣人員管理制度，有助國民健康。