彰化清水岩溫泉露營區解約 縣政府：5/1起免費入園

位在彰化社頭鄉的清水岩溫泉露營區，委託民營後解約，彰化縣政府今天指出，解約後經整修，包括泡腳池、大草原等，5月1日起開放民眾免費入園，每週一休園進行消毒清潔。

清水岩溫泉露營區經彰化縣政府整修後，原委由民間業者經營，但簽約後，業者卻以管線漏水、設備有問題為由，拒絕和縣府進行點交；去年9月業者因未繳電費，縣府人員原本要執行斷電，經雙方協議再進行協商，後來縣府認為業者違規經營旅館，去年12月底終止契約，強制接管。

彰化縣政府城市暨觀光發展處營運管理科長鄭泓驥接受中央社記者電訪時說，清水岩溫泉露營區5月1日起開放民眾免費入園，開放時間為週二至週日上午9時至下午5時，週一則休園進行消毒清潔及設備維護工作。

城觀處指出，園區停車場、廁所等設施都開放民眾使用，縣府也會派人駐守，開放範圍為3處泡腳池、觀景台、大草坪、階梯表演場、風雨操場等戶外空間；未開放的區域會拉上封鎖線，禁止民眾進入。