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新北三重電競基地ACGE互動體驗展區 開放至5/11

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「2025新北電競爭霸戰」正式劃下精彩句點！歷經2天的熱血對決，最終由「夸克1」團隊勇奪《傳說對決》王者寶座、「青年勇士」摘下《G9：特攻聯盟》冠軍、「Octopus」則以精準操控稱霸《快打旋風6》。選手們不僅展現頂尖技術與團隊默契，更將新北打造為臺灣電競實力的最佳見證舞台。

《G9：特攻聯盟》冠軍隊伍「青年勇士」為臺中市青年高中校隊，隊長表示每天練習超過4小時，同時還要兼顧學業，能贏得冠軍真的很開心，謝謝新北市政府舉辦這個活動，讓我們有機會證明自己。他也提到，雖然明年即將畢業，無法再以校隊身份參賽，但會持續鼓勵學弟妹投入電競賽事，從中累積經驗、拓展視野。

《傳說對決》冠軍隊伍「夸克1」則分享，感謝新北市府用心辦理高水準的賽事，特別是豐厚的獎金設計，激勵眾多高手全力以赴，也讓更多人關注到這場賽事，進一步帶動整體電競發展氛圍。而在《快打旋風6》項目中，來自新竹縣六家高中的高三生、年僅17歲的選手Octopus，以穩定操控與精湛技術勇奪冠軍。Octopus受訪時表示，很開心今年新增格鬥類賽事，讓喜愛格鬥遊戲的玩家也能同場切磋交流，未來期盼市府持續舉辦更多相關賽事，讓更多年輕人有機會展現實力。多位參賽選手也一致認為，本次賽事不僅是競技挑戰，更是促進同好交流、拓展未來發展機會的重要平台。

新北市政府經濟發展局長盛筱蓉表示，電競產業結合創意、科技與就業潛力，是未來推動數位經濟的重要引擎。新北自107年在三重區設立全台首座電競基地以來，已連續舉辦四屆品牌賽事，累計培育超過4,600人次電競人才、活動觸及突破2,720萬人次。今年更攜手產學界成立「ACGE產業學院」，提供實務導向課程，協助年輕人從興趣邁向職涯，打造新北成為全國電競產業的孵化基地。

經濟發展局補充，本屆賽事除主舞台競賽外，現場更設有互動體驗展區，展示原創遊戲、虛擬偶像與電競周邊產品，讓民眾沉浸式體驗電競魅力。活動將持續開放至5月11日（六），地址在新北市三重區重新路一段87號3樓。

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