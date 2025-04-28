搶救護理師喊話政府年編獎學金 醫界：每人每年15萬元

護理人力持續流失，台灣醫療體系正面臨無聲的危機，健全基層醫療與穩定護理人力，是未健康韌性的關鍵方向。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，針對護理人力不足，政府應立即啟動「護理科系獎學金計畫」，依目前每年約有一萬名護理科系在學學生，提供每人每年15萬元獎學金，連續4年支持至畢業，增加年輕學子願意投入護理工作的行列。

台灣五大醫事團體理事長，包括台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會與台灣醫務管理學會，4月25日也曾共同研商如何因應護理人力危機。

洪子仁表示，政府應立即啟動「護理科系獎學金計畫」，依目前每年約一萬名護理科系在學學生，提供每人每年15萬元獎學金，連續4年支持至畢業，相對的，學生需符合條件為「畢業一年內考取護理師執照」、「執照取得後至少服務臨床4年」、「未履行者須返還獎學金」，估計政府第一年編列15億元投資，4年後每年編列60億元，支持護理人力培育，從源頭解決問題，守住醫療最前線。

洪子仁說，國內約30萬名持有證照的護理人員，但實際從事臨床工作僅19萬人，如果獎學金計上路，預計4年內可穩定補充4萬名新血，為台灣脆弱的醫療基礎注入強心針。至於資金來源，建議可善用行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中撥補給健保的200億元，從中匡列15億元，即可推動護理獎學金計畫。

洪子仁指出，以新光醫院為例，桂蘭樓擴建工程總經費約80億元，預計提供314張病房及20張心臟加護病房，平均每床造價成本超過2000萬元，相較33年前，火獅樓平均每床600萬，增加4倍。如無法同步穩定護理人力，這些昂貴的醫療設施將淪為「空床」，造成資源源極大浪費。

因此，新光醫院同步導入智能化護理設備，如自動病房管理、智慧點滴監控系統等，從硬體與工作流程兩端著手，減輕護理人員負擔,提升留任意願。

洪子仁呼籲，護理人力是一項基礎公共建設，必須長期穩定投入，因此養成期應提供經濟支持，協助學生安心完成專業教育。畢業後應透過制度保障合理薪資與工作環境，提升留任率。健保資源應戰略性分配，兼顧藥品供應與人力穩定，而培育一位護理師，就是守住一段生命的最後防線。