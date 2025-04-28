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戰後首代女性藝術家鍾桂英　「玩色、巧師」史博館展出

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式， 文化部長李遠（前右三）、國立歷史博物館長洪世佑、藝術家鍾桂英（前右四）出席見證這場饒富歷史意義的藝術盛會。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式， 文化部長李遠（前右三）、國立歷史博物館長洪世佑、藝術家鍾桂英（前右四）出席見證這場饒富歷史意義的藝術盛會。記者曾吉松／攝影

國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色彩世界中，共同感受她深厚的藝術造詣與無私奉獻，並向這位臺灣美術史上不可忽視的關鍵人物，也是臺灣戰後第一代女性藝術家與藝術教育工作者致敬。

文化部長李遠、國立歷史博物館長洪世佑、藝術家鍾桂英出席一起見證這場饒富歷史意義的藝術盛會。

鍾桂英生於桃園楊梅，幼年歷經日治時期與戰後社會變遷，求學於國立臺灣師範大學美術系，師承廖繼春，並在國立臺灣藝術專科（今國立臺灣藝術大學）任教逾40年，教育英才無數。鍾桂英以半具象的繪畫風格，細膩描繪臺灣社會的變遷，作品色彩鮮明、對比強烈，展現獨特的韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，形成極具個人特色的藝術語言。

國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色彩世界中，共同感受她深厚的藝術造詣與無私奉獻，並向這位臺灣美術史上不可忽視的關鍵人物，也是臺灣戰後第一代女性藝術家與藝術教育工作者致敬。畫家鍾桂英（圖）以半具象的繪畫風格，細膩描繪臺灣社會的變遷，作品色彩鮮明、對比強烈，展現獨特的韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，形成極具個人特色的藝術語言。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色彩世界中，共同感受她深厚的藝術造詣與無私奉獻，並向這位臺灣美術史上不可忽視的關鍵人物，也是臺灣戰後第一代女性藝術家與藝術教育工作者致敬。畫家鍾桂英（圖）以半具象的繪畫風格，細膩描繪臺灣社會的變遷，作品色彩鮮明、對比強烈，展現獨特的韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，形成極具個人特色的藝術語言。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，文化部長李遠（左）在藝術家鍾桂英（右）陪同下，參觀這場藝術盛會。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，文化部長李遠（左）在藝術家鍾桂英（右）陪同下，參觀這場藝術盛會。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，民眾前往參觀。記者曾吉松／攝影
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，民眾前往參觀。記者曾吉松／攝影

博物館 李遠 藝術家

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