戰後首代女性藝術家鍾桂英 「玩色、巧師」史博館展出
國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色彩世界中，共同感受她深厚的藝術造詣與無私奉獻，並向這位臺灣美術史上不可忽視的關鍵人物，也是臺灣戰後第一代女性藝術家與藝術教育工作者致敬。
文化部長李遠、國立歷史博物館長洪世佑、藝術家鍾桂英出席一起見證這場饒富歷史意義的藝術盛會。
鍾桂英生於桃園楊梅，幼年歷經日治時期與戰後社會變遷，求學於國立臺灣師範大學美術系，師承廖繼春，並在國立臺灣藝術專科（今國立臺灣藝術大學）任教逾40年，教育英才無數。鍾桂英以半具象的繪畫風格，細膩描繪臺灣社會的變遷，作品色彩鮮明、對比強烈，展現獨特的韻律感，既流露女性藝術家的柔韌細膩，也蘊含客家精神的堅毅不屈，形成極具個人特色的藝術語言。
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