戰後首代女性藝術家鍾桂英　「玩色、巧師」史博館展出

國立歷史博物館下午舉辦「玩色．巧師：臺灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」開幕式，藝文界人士齊聚一堂，環繞在鍾桂英畫作的色彩世界中，共同感受她深厚的藝術造詣與無私奉獻，並向這位臺灣美術史上不可忽視的關鍵人物，也是臺灣戰後第一代女性藝術家與藝術教育工作者致敬。

文化部長李遠、國立歷史博物館長洪世佑、藝術家鍾桂英出席一起見證這場饒富歷史意義的藝術盛會。