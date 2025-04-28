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亞東醫院攜手華碩 打造智慧健康新生態

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
亞東醫院與華碩電腦今宣布合作，聯手導入智慧穿戴裝置，亞東醫院副院長張至宏（左）與華碩協理潘茹婷合影。圖／亞東醫院提供
亞東醫院與華碩電腦今宣布合作，聯手導入智慧穿戴裝置，亞東醫院副院長張至宏（左）與華碩協理潘茹婷合影。圖／亞東醫院提供

隨著數位醫療與精準健康管理快速發展，亞東醫院與華碩電腦今宣布聯手合作，將華碩智慧穿戴裝置導入臨床照護、個案管理與遠距醫療，推動以「預防醫學」、「智慧照護」與「個人化健康管理」為核心的智慧健康照護生態系，朝向全民健康促進的新里程碑邁進。

亞東醫院副院長張至宏指出，智慧穿戴裝置能即時回傳生理數據，不僅提升醫療照護效率，也有助於強化病人安全、擴展院外服務，涵蓋亞健康族群、慢性病患及高風險個案。他強調，智慧醫療的價值不只在於科技本身，更在於回應人與社會的健康需求，這次與華碩的合作，將使民眾能更自主掌握健康狀態。

在臨床應用方面，亞東醫院護理部督導劉彩文指出，穿戴裝置可即時量測心率、血壓、血氧等生理數據，未來預期能強化住院病患的自動化生理監測，並與異常通報系統結合，提高夜間照護的效率與病人睡眠品質，同時減輕護理人員負擔，因應超高齡社會帶來的人力挑戰。

心臟血管醫學中心主任吳彥雯分享，亞東醫院過去與科技業者及新北市消防局合作推動「安心連線」計畫，結合穿戴裝置與急救系統，對慢性病及高危險群進行遠距健康監控，若出現心律異常、心跳驟停等情況，可即時發送警示並啟動急救流程。吳彥雯強調，安心連線技術未來也能擴展至獨居長者及偏鄉居民，真正落實智慧照護普及與公平。

在個人健康管理方面，健康管理中心主任李愛先表示，透過穿戴裝置蒐集的生理資料，如呼吸頻率、壓力指數、活動量及睡眠週期，可生成個人化的健康建議，協助民眾從「治療」轉向「預防」，建立持續性的健康生活型態。

張至宏指出，現代醫療的核心已經從單純治療走向全面健康促進，未來亞東醫院將持續與各界夥伴合作，深化科技應用、優化智慧醫療服務，從疾病預防、臨床照護到日常健康管理，全面翻轉健康照護模式，守護民眾每一階段的健康。

心血管中心主任吳彥雯期待，以與華碩合作為起點，未來安心連線平台能整合更多穿戴設備，拓展智慧健康應用。圖／亞東醫院提供
心血管中心主任吳彥雯期待，以與華碩合作為起點，未來安心連線平台能整合更多穿戴設備，拓展智慧健康應用。圖／亞東醫院提供
健管中心主任李愛先指出，穿戴裝置收集的生理數據可提供個人化健康建議，幫助使用者從治療轉向預防，奠定精準醫療與個人化健管基礎。圖／亞東醫院提供
健管中心主任李愛先指出，穿戴裝置收集的生理數據可提供個人化健康建議，幫助使用者從治療轉向預防，奠定精準醫療與個人化健管基礎。圖／亞東醫院提供
亞東醫院攜手華碩，醫院從疾病治療走向健康促進，陪伴民眾自主管理健康。圖／亞東醫院提供
亞東醫院攜手華碩，醫院從疾病治療走向健康促進，陪伴民眾自主管理健康。圖／亞東醫院提供
華碩穿戴裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，打造智慧健康照護生態系。圖／亞東醫院提供
華碩穿戴裝置可即時量測心率、血壓、血氧等數據，打造智慧健康照護生態系。圖／亞東醫院提供
督導劉彩文表示，穿戴裝置即時量測生理數據，結合異常通報，不僅提升病人安全，也減輕護理負擔。圖／亞東醫院提供
督導劉彩文表示，穿戴裝置即時量測生理數據，結合異常通報，不僅提升病人安全，也減輕護理負擔。圖／亞東醫院提供
華碩協理潘茹婷表示，雙方將深化技術研發與場域測試，推動智慧醫療服務全面升級。圖／亞東醫院提供
華碩協理潘茹婷表示，雙方將深化技術研發與場域測試，推動智慧醫療服務全面升級。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長張至宏強調，AI能加值、減勞、乘效、除錯，與華碩合作，讓穿戴裝置即時量測生理數據，提升病人安全並優化照護品質。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長張至宏強調，AI能加值、減勞、乘效、除錯，與華碩合作，讓穿戴裝置即時量測生理數據，提升病人安全並優化照護品質。圖／亞東醫院提供

亞東醫院 健康管理

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