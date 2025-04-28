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環境部：空品監測預報中心 5月中旬上路

中央社／ 台北28日電

環境部今天表示，空氣品質監測與預報中心預計5月中旬正式上路；「空品白皮書」也在最後收尾階段，屆時將一併對外發布。

環境部長彭啓明日前表示，正在進行組織調整，將成立「空氣品質監測與預報中心」，擴大對空氣品質預測的量能，讓空氣品質監測、預報及防制一體。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部部長列席報告業務狀況並備質詢，民進黨立委黃秀芳關心空品監測預報中心的進度。

彭啓明答詢時表示，因為涉及組織改造，必須報院處理，目前已進行人力移撥，希望能再爭取經費，預計5月就能夠正式成立，制度改變是希望讓空氣品質問題能更即時處理。

彭啓明補充，過去預報和應變是由不同單位負責，連接上較不順暢；未來整合後，預報中心可直接轉換為應變中心，同時進行預報和應變；至於是否會正式掛牌，目前仍在討論中。

環境部大氣環境司長黃偉鳴接受媒體聯訪時表示，空氣品質預報業務已於4月10日移轉至大氣司；監測部分因量大且複雜，目前仍在盤點中、尚未移轉，還在監測及資訊司下，但未來兩項業務全部整合至大氣司。

黃偉鳴說，由於大氣司目前正在「空品白皮書」最後收尾的階段，預計在5月中旬，「空品白皮書」及「空氣品質監測與預報中心」會一併對外發布。

環境部 空氣品質

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