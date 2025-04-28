馬偕醫療團5度赴烏克蘭 中醫針灸拔罐大受歡迎

馬偕醫院醫療團11人5度挺進烏克蘭，到當地利維夫等7個城市為500名居民義診，不僅受當地民眾感謝，中醫部主任陳光偉的針灸、雷射針灸、拔罐、貼布、刮痧更大受歡迎。

由於俄烏戰爭持續，烏克蘭人民面臨醫療資源不足與生活壓力，馬偕紀念醫院今天透過新聞稿表示，醫療團於4月13日至27日第5度挺進烏克蘭，並以臨床醫療、醫療教育、官員拜會等3組進行分工，協助當地。

醫療團服務期間，有當地民眾用烏克蘭語夾雜著Taiwan! Taiwan!、Taiwan! Thank you!等語，對來自台灣的醫療團隊表示感謝。到訪捷爾諾波爾教會時，牧師伊利亞更感性地說：「馬偕醫療團隊從遙遠的台灣來到烏克蘭，可以讓我們再次感受到希望與溫暖。」

此次醫療團隊由馬偕國際醫療中心主任蔡維德領軍，成員分別來自台北、新竹及台東院區，除陳光偉，還有小兒心臟科資深主治醫師葉樹人、心臟內科醫師陳冠廷、牙科醫師顏恩澤、口腔外科醫師邱嵩憲、急診醫學科醫師吳佩珊、許智鈞、廖晨皓、血液腫瘤科醫師莊人瑀及護理師孫家儀。

醫療團隊分在別在茲維亞赫爾（Zviahel）、科羅斯堅（Korosten）、梅德日比日（Medzhibizh）、捷爾諾波爾（Ternopil）等地的教會設立診療站，提供心臟內科門診與心臟超音波檢查、小兒心臟科臨床診療教學、牙科與口腔外科以及傳統醫學服務。

過程中，還發生牙科診療車設備一度故障，透過當地牙科學校支援，才順利繼續看診的插曲。馬偕醫院表示，從這個小插曲也足見雙方互動良好、醫療團處置得宜。

醫療教育組則於當地醫院與醫學院校舉辦3場高級心臟救命術（ACLS）課程，共有54名醫師與學生參與，臨時加開的基本心肺復甦術（BLS）課程則有15名醫學生參與。

此外，蔡維德更受赫梅利尼茨基市立兒童醫院邀請舉辦區域醫師研習會，吸引逾百名醫師參加。莊人瑀則拜訪當地6家醫院，與血液科、放射腫瘤科等進行病房查房、骨髓檢查與病例討論，並於利維夫地區醫療中心講授「血液輸注臨床實務」課程。

為擴展台烏專科醫療交流機會，馬偕團隊並拜會文尼察市急診醫院院長、國立文尼察醫學大學校長等人，洽談未來可能的合作計畫。