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抖音流傳假訊息 環境部鎖定源頭將採法律行動

中央社／ 台北28日電
彭啓明建議政府應全面禁止抖音，避免不實消息認知作戰。聯合報系記者潘俊宏／攝影
彭啓明建議政府應全面禁止抖音，避免不實消息認知作戰。聯合報系記者潘俊宏／攝影

環境部表示，近期抖音流傳機車未定檢直接罰3500元、一次性餐具將收費等不實訊息，雖再三澄清，謠言仍層出不窮，已鎖定造謠源頭，最快今天前往警局備案，採取法律行動。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環境部長彭啓明列席報告業務狀況，並備質詢。

彭啓明接受媒體聯訪表示，近期發現有人在短影音平台抖音上散播不實謠言，包含機車未定檢直接罰新台幣3500元並吊銷駕照、7月1日起對一次性餐具收費等訊息，指總統賴清德向民眾收錢。

彭啓明強調，相關言論都是造謠，經追查發現散播謠言不是單一網友，而是一個「集團」在操作，源頭是一家在內湖註冊的影音公司；環境部最快今天就會向警局備案，以散播不實訊息相關規定處理，採取法律行動。

彭啓明指出，這些言論刻意針對環境議題散播不實訊息，目的是詆毀政府，他認為甚至有「認知作戰」的感覺；台灣雖然不像美國已禁止TikTok，但他會向政府建議朝這個方向考慮。

彭啓明表示，相關訊息其實過去環境部都曾透過圖卡等方式澄清，但效果不彰；近期又再接獲許多民眾詢問、指責，因此決定訴諸法律行動處理。

彭啓明 抖音 法律 環境部

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