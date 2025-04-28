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日本連鎖飯店被爆床底藏陌生男子 日旅達人：另一事更令人驚嚇

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
日本吸引很多旅客前往，京都清水寺觀光客相當多，不少國際旅客。記者陳智華／攝影
日本吸引很多旅客前往，京都清水寺觀光客相當多，不少國際旅客。記者陳智華／攝影

日本是不少台灣民眾出國首選目的地，有外國女網友到日本東京旅遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，發現亞裔男子匿藏在床下，嚇得尖叫，男子落荒而逃，該女網友在網上發布影片講述事發經過，向酒店投訴及報警，包括要求精神賠償被拒及酒店後續處理等，這兩天經媒體報導後，引發熱議。

日旅達人林氏璧今天在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，APA Hotel床底有人事件許多台灣媒體都報導了，此事件為何會發生，真的很難以理解。如果真的發生了這樣的事件，一個負責任嚴謹的飯店，應該如何給住客一個交代？後續日本媒體是否會報導？讓我們繼續看下去。

林氏璧指出，另一個讓他受到驚嚇的事情是3晚房費600美金。他說：「一間兩房的APA可以賣到一晚200美金？相當於28677日幣，6498台幣？太恐怖了！」他後來更正指出，看到原始IG有文字說明，三天的房費應該是510美金，而非影片中口述的600美金。平均一晚170美金，相當於24385日幣，5522台幣。還是很貴。

林氏璧說，黃金周官網每日的房價在6000到20000日幣間，但避開周六日，房價會更便宜，有機會找到更合理選擇。 

日本 美金 酒店

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