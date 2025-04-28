有心人士透過抖音詆毀環保政策 彭啓明：建議禁止抖音

環境部長彭啓明表示，近期有影音用戶在抖音平台上刻意詆毀環保政策，例如7月22日起全台免洗餐具都要收費等，甚至造謠「賴清德要收割你的錢包了」，除了今天將到警局備案外，也建議我政府應全面禁止抖音，避免不實消息認知作戰。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請彭啟明列席報告業務狀況，並備質詢。

立委陳瑩質詢時表示，近期有業者欲於台東開發陸域風電，但有心人士卻刻意造謠是政府要開發，甚至有人把反對陸域風電的聯署和罷免自己的聯署做連結，已違反選罷法相關規定。

彭啓明回應時指出，近期也有部分人士透過抖音造謠環境政策，會直接檢舉抖音或特定集團。

根據台北市自治條例規定，今年7月22日起台北市的政府機關、公私立學校及北市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，且每項收費不得低於1元。

會後彭啓明受訪時進一步指出，有部份人士在抖音上聲稱全台灣免洗餐具都將開始收費，而且還批評「賴清德要搶你的錢」，目前國內並沒有禁止抖音，但就有影音公司刻意詆毀環保政策，不排除今天將到警局備案，因為這已經不是個人行為，而是集團式的在散播不實資訊詆毀政府，一定會以散播不實消息來處理。

彭啓明說，如果是好好談論空汙和減塑政策，環境部都可以來澄清，否則很多民眾都信以為真，環境部的澄清圖卡也都無效，會建議政府禁止整個抖音，因為這已經是在認知作戰了。