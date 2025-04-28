北市抽驗茶葉、花草茶逾1成殺蟲劑超標 衛生局：立即下架

為維護民眾飲用茶品安全，衛生局日前至超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，共抽驗50件產品，檢驗結果6件產品不符規定，不合格率12.0%，當中包含國人喜愛的「粉玫瑰花」、「桂花」等，也有不少知名店家。

此次抽驗不符規定產品，有「玫瑰花」2件、「薰衣草」2件、「蝶豆花」及「桂花」各1件，分別檢出1至7項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，其中「蝶豆花」1件未向中央主管機關申請查驗並取得「食品及相關產品輸入許可通知」。

衛生局表示，上述不符規定產品，已令販售地點業者立即下架不得販售，其中「玫瑰花」、「桂花」各1件經追查違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；其餘來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，均已依「違反食品安全衛生管理法」規定處辦。

不符規定包含燒杯咖啡餐坊「薰衣草茶」、金湘記藥行有限公司「桂花」、花旗坊有限公司「伊朗粉玫瑰」、湘帝蔘茸有限公司「薰衣草」、棋軒實業有限公司「天然色粉蝶豆花粉」、同心堂蔘藥行「粉玫瑰花」分別有殺蟲、超菌劑超標。

衛生局說，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，可依違反食品安全衛生管理法可處6萬以上2億以下罰鍰。未向中央主管機關申請查驗並取得「食品及相關產品輸入許可通知」，係法可處負責業者3萬以上300萬以下罰鍰。若無法交代來源，依法可處分販售業者3萬元以上300萬元以下罰鍰。