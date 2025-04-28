40歲男跑馬拉松突OHCA 台大跨醫療團隊急救搶回一命

40歲的宋先生，去年參加台北馬拉松時突然倒地，當場失去呼吸與心跳。經現場醫護人員緊急搶救後送往醫院急救，奇蹟般地康復出院。台大醫院復甦科學中心執行長蔡旼表示，這名患者曾經進行體重控制，在參賽前就因感冒症狀服藥，當天跑到景福門準備加速時卻失去意識，送到距離最近的台大醫院。

蔡旼表指出，宋先生住院2星期，經過急救與復甦後照護，奇蹟般康復出院，是非常幸運的個案。她說，停止呼吸心跳時，心臟、肺臟會失去正常功能，大腦便無法獲得氧氣，大腦在數分鐘後開始受損，耗盡氧氣後大腦組織便開始壞死。嚴重缺氧者即使存活了，也易留下後遺症，導致各種程度的失能。

蔡旼表強調，當心臟沒辦法再把血流、氧氣打出去時，全身的器官都會受到影響，尤其腦部受傷最大。台灣每年約發生2萬1000至2萬2000起突發性心跳停止，除了前端施行心肺復甦術（CPR）、使用自動體外去顫器（AED）的急救處置之外，後續治療以康復為核心，必須進行整合性復甦後照護。

台大醫院急診醫學部主任張維典表示，到院前心跳停止（OHCA）的患者，經過即時發現與急救，通常有機會恢復生命跡象。尤其是心肺復甦術的知識及體外心臟電擊去顫器的普及，強調到院前早期啟動緊急救護，但是存活率可能不到10%，即使救活也可能導致缺氧性腦病變。

張維典說，想要成功救活OHCA患者，仰賴到院前快速啟動「生命之鏈」五環，包括儘早求救（打119）、進行CPR、使用AED電擊去顫、施行心臟救命術以及跨團隊的整合性復甦後照護。現在又多了第六環：復原，恢復正常社會功能；他以宋先生的重生故事為例，是台大「復甦科學中心」全方位照護的最佳見證。

突發性心跳停止是全球常見的重大急症，每年奪走數百萬人的性命，最主要的原因是心律不整及心房顫動。蔡旼表說，即便成功急救，病人仍可能面對「心跳停止後症候群」，包括腦部傷害、心臟功能異常與多重器官衰竭，處置心跳停止後症候群極為複雜，需要靠跨科別醫護團隊一起積極努力。

蔡旼表指出，台大復甦科學中心透過高品質的復甦後照護、溫控治療（保持體溫32℃至36℃）、早期冠狀動脈介入與個人化康復計畫，有效提升病人存活率與神經功能恢復。根據中心統計資料，復甦成功率達67%，其中36%可存活出院，近24%的病人神經功能恢復良好，成績與國際同步。