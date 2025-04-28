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周四到周六水氣再增 氣象署：周日鋒面接近全台降雨機率高

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四到周六水氣稍多，下周日另一鋒面接近，水氣最多，是天氣最不穩定的開始。本報資料照片
周四到周六水氣稍多，下周日另一鋒面接近，水氣最多，是天氣最不穩定的開始。本報資料照片

中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天天氣不穩定，鋒面從琉球海面延伸到台灣附近，全台各地容易下雨，西半部局部性降雨，北部明顯降雨且持續，今天早上到中午，台灣各地都容易下雨，尤其北部降雨明顯；下午到傍晚北部降雨趨緩，換花東降雨增加，晚上起只剩花東有零星陣雨。周四到周六水氣稍多，下周日另一鋒面接近，水氣最多，是天氣最不穩定的開始。

趙竑指出，未來一周降雨，今晚鋒面移到台灣東南邊外海，接著會受後方冷空氣影響，預估是東北季風強度，到明天都會受影響。周三之後高壓移動到日本附近，台灣轉東南風到東風的環境，持續一段時間。到周五及周六都還是比較偏東風和南風的環境，到了5月4日（下周日），有一道明顯的鋒面移動到台灣北部海面，降雨會更明顯。

溫度方面，趙竑指出，周一及周二受東北季風影響，北部及東部白天高溫約20-25度，低溫約19、20度；周四之後溫度慢慢回升，有些地方逾30度。

趙竑指出，未來降雨趨勢，周二到周三水氣減少，各地天氣回穩，東半部恆春半島有零星雨，西半部午後山區局部雨；周四到周六水氣稍多，東半部整天局部雨，其他地區午後雨；下周日另一鋒面接近，水氣最多，是天氣最不穩定的開始，各地降雨機率高，尤其是北部容易下雨，且容易有瞬間較大雨勢，其他地區注意午後雷陣雨。

趙竑指出，5、6月是梅雨季，屆時影響台灣的鋒面就是梅雨鋒面，預估5月4日（下周日）有一道鋒面離台灣比較近，如果北方高壓比較強或太平洋勢力比較弱，不排除比較靠近台灣影響我們，成為今年第一道梅雨鋒面，但目前看起來這道鋒面在北部海道滯留的機率比較高。

今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
今天降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

梅雨 鋒面

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