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今年第一號颱風恐生成不利梅雨鋒面形成？氣象署回應了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
梅雨鋒面常會帶來短延時強降雨。本報資料照
梅雨鋒面常會帶來短延時強降雨。本報資料照

5、6月是梅雨季，目前在菲律賓東方海面有一個熱帶擾動99Ｗ正在發展，有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至不排除成為今年首個颱風，是否不利梅面鋒面形成，中央氣象署預報員趙竑上午指出，如果生成颱風後，又往北移動一點，恐會影響台灣周遭環境，就可能不利梅雨鋒面生成，但不確定性很大，氣象署會持續關注。

趙竑指出，目前菲律賓東方是明顯低壓帶，熱帶系統消消長長，不排除未來有些系統會發展成熱帶性低氣壓或颱風，不過生長位置仍有很大的變化。等到颱風生成後，屆時會受太平洋高壓強度決定未來路徑，如果往北移動一點，可能會影響台灣周遭環境，就可能不利梅雨鋒面生成，但仍要看熱帶系統有沒有發展及往北移動，不確定性很大，氣象署會持續關注。

趙竑指出，5月出現颱風不是罕見狀況，但要影響台灣的天氣，機會比較少一些，颱風會影響台灣的天氣要等到夏天，甚至是夏末、秋初。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，西北太平洋有熱帶擾動發展的跡象，歐洲系集模式未來10天的模擬路徑，大致在菲律賓或其兩側海面北轉；美國系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉，兩者路徑雖不同，但皆不利於在東亞大氣環流內形成梅雨滯留鋒。而模擬在台灣附近的對流分布，也因此不確定性大幅提高；對期末模擬、莫急下定論，應持續觀察其最新的調整。

梅雨 菲律賓 颱風

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