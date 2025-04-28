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台鐵端午連假已賣逾7.6萬張車票 部分時段僅剩零星座位

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵端午連假訂票截至今早9時止，已賣出7萬6560張車票。台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵端午連假訂票截至今早9時止，已賣出7萬6560張車票。台鐵示意圖。聯合報系資料照

因應端午連假返鄉及出遊需求，台鐵公司今凌晨0時起，開放訂購端午連假（5月29日至6月2日）車票，截至今早9時止，已完成4萬7741筆、7萬6560張訂票。目前北花、北東來回長途自強號還有零星座位，西部幹線及南迴線5月30日及6月1日也都還有位子。

台鐵指出，5月29、30及6月1日加開的實名制列車，將於4月29日（星期二）0時起開放設籍於花蓮縣、臺東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，請務必於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於4月30日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁（https://www.railway.gov.tw） 剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

5月29日下午6時至5月30日上午11時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

6月1日下午1時至2時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

5月30日各時段自強號仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

6月1日各時段自強號仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

5月30日各時段自強號仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

6月1日各時段自強號仍有餘位。

5月29、30及6月1日加開東線實名制列車。圖／台鐵提供
5月29、30及6月1日加開東線實名制列車。圖／台鐵提供

台東 台鐵 自強號

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