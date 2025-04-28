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戰火中送暖 馬偕醫療團5度挺進烏克蘭 這醫療最吸睛

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
馬偕醫院中醫部主任陳光偉（右）與急診醫學科醫師吳佩珊（中）檢視病人提供的X光片後給予治療。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院中醫部主任陳光偉（右）與急診醫學科醫師吳佩珊（中）檢視病人提供的X光片後給予治療。圖／馬偕醫院提供

烏俄戰爭尚未停歇，馬偕醫院醫療團持續挺進烏克蘭義診，給予當地民眾最好的醫療照顧。馬偕醫院醫療團一行11人，於4月13至27日五度挺進烏克蘭，前往利維夫（Lviv）等七個城市，共計為500名當地居民義診。其中，最受歡迎的是中醫部主任陳光偉以針灸、雷射針灸、拔罐、貼布、刮痧、按摩等為民眾義診，現場也有民眾用烏克蘭語夾雜著「Taiwan! Taiwan!」，「Taiwan! Thank you!」等語表示感謝。

馬偕醫療團隊由馬偕國際醫療中心主任蔡維德領軍，成員分別來自台北、新竹及台東院區，包括中醫部主任陳光偉、小兒心臟科資深主治醫師葉樹人、心臟內科醫師陳冠廷、牙科醫師顏恩澤、口腔外科醫師邱嵩憲、急診醫學科醫師吳佩珊、許智鈞、廖晨皓、血液腫瘤科醫師莊人瑀及護理師孫家儀，以臨床醫療、醫療教育、官員拜會等三組進行分工。

臨床醫療方面，醫療團分在別在茲維亞赫爾（Zviahel）、科羅斯堅（Korosten）、梅德日比日（Medzhibizh）、捷爾諾波爾（Ternopil）等地的教會設立診療站，服務項目包括心臟內科門診與心臟超音波檢查、小兒心臟科臨床診療教學、牙科與口腔外科以及傳統醫學服務，過程中還因為牙科診療車設備故障，透過當地牙科學校支援，才順利繼續看診，這個小插曲也足見雙方互動良好、醫療團處置得宜。

醫療教育組則於當地醫院與醫學院校舉辦三場高級心臟救命術（ACLS）課程，共有54名醫師與學生參與，臨時加開的基本心肺復甦術（BLS）課程則有15名醫學生參與。此外，蔡維德醫師受赫梅利尼茨基市立兒童醫院邀請舉辦區域醫師研習會，也有逾百位醫師參加，包括赫市副市長及衛生局長甚至特地前來與馬偕團隊會面。

另一方面，血液腫瘤科醫師莊人瑀於當地共拜訪六家醫院，與血液科、放射腫瘤科等進行病房查房、骨髓檢查與病例討論，並於利維夫地區醫療中心講授「血液輸注臨床實務」課程。

為擴展台烏專科醫療交流機會，馬偕團隊並拜會文尼察市急診醫院院長、國立文尼察醫學大學校長等人，洽談未來可能的合作計畫；由於俄烏戰爭持續，烏克蘭人民面臨醫療資源不足與生活壓力，到訪捷爾諾波爾教會時，伊利亞牧師感性地表示：「馬偕醫療團隊從遙遠的台灣來到烏克蘭，可以讓我們再次感受到希望與溫暖。」也讓馬偕醫療此行更顯意義。

馬偕醫院中醫部主任陳光偉（左）與急診醫學科醫師吳佩珊（右）於烏克蘭茲維亞赫爾（Zviahel）教堂為軍人做傳統醫學治療。圖／馬偕醫院提供
馬偕醫院中醫部主任陳光偉（左）與急診醫學科醫師吳佩珊（右）於烏克蘭茲維亞赫爾（Zviahel）教堂為軍人做傳統醫學治療。圖／馬偕醫院提供

醫學院 醫師 馬偕醫院

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