一年感冒6次竟是氣喘？ 醫：錯誤藥用迷思恐致命

52歲黃小姐，因喘咳、發燒住院，診斷出流感併發肺炎及氣喘，問診發現她平日只要溫差大或梅雨季來臨，就會出現間斷性咳嗽、呼吸急促。由於狀況時好時壞，且類似感冒症狀，黃小姐並不以為意，直到這次住院診斷出氣喘，才知道自己有致命性的疾病。

國泰醫院呼吸胸腔科主治醫師吳錦桐表示，很多患者在被確診後很驚訝：「我又不喘，也沒有呼吸困難，怎麼會有這個疾病！」「我小時候有氣喘，但是長大後沒發作就不用回診了。」他說，氣喘患者平時可能沒有明顯症狀，但不代表痊癒，一旦碰觸刺激物、隱藏因子或過敏原等，容易誘發嚴重的急性發作。

氣喘是一種慢性呼吸道發炎、反覆發作的疾病，其原因與遺傳體質、環境刺激有關。「氣喘可能出現在任何年齡，不是兒童特有的疾病，雖然有些患者長大後症狀會減輕，但這不代表情況好轉，只是沒有發作，其實氣管仍在發炎。」吳錦桐強調，氣喘一定要規律用藥，即使病情穩定也必須要醫師評估才能停藥或減藥。

依最新成人氣喘臨床照護指引調查指出，台灣成人氣喘盛行率大概是12%，兒童氣喘盛行率約有15%，有多數氣喘病人尚未被診斷或持續追蹤治療。吳錦桐說，曾有患者描述病情，一年內感冒了6次，後來胸腔發出「咻咻」的喘鳴聲、夜咳不止，就醫才確診是氣喘。若未及時治療，當支氣管發炎逐漸加重，長期下來會造成呼吸道狹窄阻塞、肺功能變差。

除了忽略氣喘初期症狀，吳錦桐表示，民眾還有用藥的迷思，認為平常沒症狀出現，就不依照醫囑規律吸藥，導致經常嚴重氣喘發作跑急診，反而需要加重用藥來治療。他提醒，民眾不要有「惡化當症狀」、「症狀當診斷」的錯誤觀念，有些氣喘患者因錯誤用藥習慣，易提高急性惡化、死亡風險。

吳錦桐說，吸入型類固醇是以吸入性的方式經由呼吸系統吸收，並不會有口服類固醇常見的全身性副作用。有些患者聽到「類固醇」就抗拒，甚至有患者氣喘發作僅使用短效急救吸入劑，直到急性氣喘發作才發現錯誤用藥。