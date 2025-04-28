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高鐵端午疏運加開127班次列車 4月30日凌晨0時開搶車票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵端午假期北上時刻表及票價資訊（2025年5月28日至6月2日適用）。圖／台灣高鐵提供
高鐵端午假期北上時刻表及票價資訊（2025年5月28日至6月2日適用）。圖／台灣高鐵提供

端午假期將至，台灣高鐵因應返鄉及出遊需求，規畫5月28日至6月2日端午假期疏運期間，加開127班次列車，總計6天提供1062班次的旅運服務，4月30日凌晨0時起開放訂購車票；另針對台中以北區間自由座需求較高時段，擴大自由座運能，並在南港至台中區間車次，配置8節自由座車廂，並沿途提靠。

台灣高鐵為服務客返鄉及出遊需求，自5月28日（周三）至6月2日（周一）規畫端午節假期疏運，期間加開127班次列車，南下58班、北上69班，總計6天提供1062班次的旅運服務。

旅客可自4月30日（周三）凌晨0時起，透過網路訂票系統、高鐵合作的便利商店及「T- EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購端午假期所需車票，並請於搭車前提早完成取票。

疏運期間，高鐵也提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂（11、12節）以加強服務旅客，但呼籲搭乘延後收班車次的旅客，預先留意、安排往返車站的交通接駁，以確保行程順暢。

此外，高鐵指出，針對台中以北區間自由座需求較高時段，特別擴大自由座運能，包含5月29日（周四）晚間6時至8時的南下（每整點25分南港站發車）；6月1日（周一）早上10時至晚間9時的北上（每整點04分台中站發車，21時另有51分發車班次）。

上述時段行駛於南港至台中的區間車次，都特別配置8節自由座車廂（1～3車及8～12車）並停靠沿途各站。

高鐵表示，端午疏運期間仍維持「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則不適用。

台灣高鐵因應返鄉及出遊需求，規畫5月28日至6月2日端午假期疏運期間，加開127班次列車，總計6天提供1062班次的旅運服務。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影
台灣高鐵因應返鄉及出遊需求，規畫5月28日至6月2日端午假期疏運期間，加開127班次列車，總計6天提供1062班次的旅運服務。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影
端午疏運期間，高鐵提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達。圖／台灣高鐵提供
端午疏運期間，高鐵提供11班延後收班車次，均於晚間12時以後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達。圖／台灣高鐵提供
高鐵端午假期南上時刻表及票價資訊（2025年5月28日至6月2日適用）。圖／台灣高鐵提供
高鐵端午假期南上時刻表及票價資訊（2025年5月28日至6月2日適用）。圖／台灣高鐵提供

自由座 車廂 高鐵

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