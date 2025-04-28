2030年全台綠色採購目標1600億 距離目標尚有700億

因應國家減碳工作，賴清德總統去年底在國家氣候變遷對策委員會指示，政府機關的綠色採購比率要達到10%；環境部長彭啓明先前表示，公部門綠色採購比率確實不及民間產業，希望全台在2030年的綠色採購可達1600億。根據環境部統計，2024年全台綠色採購金額約891億，距離目標尚有超過700億的努力空間。

去年10月24日第2次國家氣候變遷對策委員會上，總統賴清德指示，政府部門2030年綠色採購比率要提升到10%；去年11月底環境部辦理首場永續長共識營，談到優先事項也包含擴大政府綠色採購。彭啓明今年2月表示，公部門綠色採購比率不及民間產業，但希望公部門加上民間產業在2030年的綠色採購可達1600億。

立法院社會福利及衛生環境委員會今邀請環境部長彭啟明列席報告業務狀況，並備質詢。

根據環境部業務報告指出，2023年機關綠色採購金額為126億元，民間企業綠色採購為657億元，環境部2024年共辦理「機關綠色採購評核方法及採購實務」教育訓練29場次，機關綠色採購訓練班3場次，共2116人次參加，提升各機關承辦人對綠色採購認知度。

而2024年機關綠色採購金額為148億元，民間企業綠色採購為743億元，2025年機關綠色採購評核方法於2024年12月31日下達，2025起綠色採購評核制度，由過去指定項目綠色採購率為主，調整為強化推動「非指定採購項目」及「工程及勞務綠色採購項目」，將持續與各部會與民間共同推動綠色採購。

日前總統府召開第4次國家氣候變遷對策委員會，有委員認為，假如2030年政府綠色採購比率要提升至10％，現在就應訂定2030年公共工程的綠色鋼鐵、水泥需求等要達到的目標，這樣投資端和需求端才能有足夠的政策訊號，大家也才願意來投入綠色轉型。