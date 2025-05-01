吃對早餐神清氣爽！自律神經專家推「蜂蜜優格」 2變化看出身體改善

根據日媒「Love-spo」報導，為了從早晨開始調整自律神經、改善體內環境，自律神經專家小林弘幸推薦以「早起一小時加蜂蜜優格」開啟新的一天。將含有比菲德氏菌的優格加上蜂蜜食用，不僅能輕鬆補充善玉菌，還能有效促進腸道健康。

報導指出，隨著年齡增長，腸道中的比菲德氏菌會逐漸減少，因此每天早餐攝取含菌優格尤其重要。不過因為不同廠牌的比菲德氏菌也會有所不同，所以消費者可以多方嘗試，選擇適合自己的廠牌食用。而優格搭配蜂蜜中的寡糖與葡萄糖酸，可以為善玉菌提供養分，抑制壞菌生長，進一步活化腸道機能。專家也建議一併食用富含食物纖維的香蕉，尤其是選擇兩端呈現綠色、口感較硬的香蕉，能攝取更多有益腸道的抗性澱粉。

除了蜂蜜優格外，專家也推薦理想的早餐搭配：攝取蛋白質與食物纖維的火腿蛋、沙拉，以及以大麥飯或全麥麵包為主食。每早固定好基本菜單，不僅可以避免早晨手忙腳亂，也能提升早餐的品質與滿足感。

每天吃100公克的優格、持續一至兩個月，如果排泄和皮膚的狀態變好，就是身體狀況改善的證明。即使不吃早餐的人，也可以從「早起一小時吃蜂蜜優格」的方式開始，不僅能打造健康腸道、促進新陳代謝，更有助於穩定自律神經，用美好的心情迎接每一天。