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高鐵駕駛過站不停「尿檢通過」 未來須過1關才能復職

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，該名駕駛近暫停駕駛勤務3個月，近日通過尿檢，未來需接受內部受訓2個月，並通過航醫心理素質評估，才能再回到駕駛勤務。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影
高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，該名駕駛近暫停駕駛勤務3個月，近日通過尿檢，未來需接受內部受訓2個月，並通過航醫心理素質評估，才能再回到駕駛勤務。高鐵示意圖。記者胡瑞玲／攝影

高鐵4月14日發生通車18年來首例「過站不停」疏失，列車抵達板橋站後未開車門隨即駛離，150名旅客受到影響，該名駕駛第一時間遭處分暫停勤務，並依SOP進行尿檢，近日尿檢結果出爐且過關，該名駕駛將暫停駕駛勤務3個月、內部受訓2個月，並通過航醫心理素質評估，才能再回到駕駛職務。

高鐵14日一列北上204次車次，原訂當天上午8時26分抵達板橋站，因駕駛人為疏失，導致車門未開啟即離站，逾150名旅客受到影響，高鐵事後也啟動進行調查和檢討，並先暫停該名駕駛勤務，且依據高鐵SOP標準作業流程規定，對該名駕駛進行驗尿檢查。

交通部政務次長伍勝園表示，該名駕駛有3年高鐵駕駛經歷，行事規矩老實，疑似當下不小心恍神，列車抵達板橋站後，列車長詢問為何沒給開車門「Door Release」燈號，他誤以為是列車長催他開車、該列車是不停靠板橋站班次，因此隨即將列車駛離板橋站，才發生過站不停的烏龍。

伍勝園指出，近日該名高鐵駕駛尿檢結果出爐，檢查結果正常。經高鐵內部初步調查及檢討後，研擬對該駕駛暫停駕駛勤務3個月，並進行內部受訓2個月。

由於該駕駛事後懊惱不已，考量其面對龐大心理壓力，高鐵也規畫讓該名駕駛在受訓後，接受航醫的心理素質評估，通過後才能回到駕駛工作，若醫師判斷心理上不適合，則將無法回到駕駛勤務。

另外，高鐵公司近期也已著手研擬精進措施，採取有效的改善措施及機制，確保類似案件不再發生，相關精進機制近期內完成程序後定案。

高鐵

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