河濱停車注意！ 新北防汛期間機車納入撤離 違規將拖吊收費

汛期即將到來，新北市政府高灘處提醒，防汛期間停放於河濱公園的機車族也須注意撤離規定。今年起，河濱防汛撤離作業除要求汽車駛離外，機車也正式納入撤離範圍，違規將強制拖吊並收費。

高灘處指出，河濱公園屬河川區域，依放「水利法」規定，颱風或豪雨警報發布時，所有影響水流的設施與車輛必須撤離。處長黃裕斌表示，一旦市府發布「橫移門及高灘地停車場車輛只出不進」指示，請停放於堤外停車場的汽、機車駕駛人儘速將愛車駛離。若逾時未移置，將進行強制拖吊，汽車每輛收取880元移置費及每日200元保管費，機車則分別為175元與50元。

為避免車輛受損或荷包失血，高灘處提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，民眾可至高灘處官網登錄車輛資料，當警報發布或橫移門關閉時，將即時接收通知。高灘處也建議民眾追蹤Facebook專頁「新北水漾」，掌握最新防汛訊息。