快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

河濱停車注意！ 新北防汛期間機車納入撤離 違規將拖吊收費

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北河濱公園停車場於入口明顯處設置河川區域宣導告示。圖／新北市高灘處提供
新北河濱公園停車場於入口明顯處設置河川區域宣導告示。圖／新北市高灘處提供

汛期即將到來，新北市政府高灘處提醒，防汛期間停放於河濱公園的機車族也須注意撤離規定。今年起，河濱防汛撤離作業除要求汽車駛離外，機車也正式納入撤離範圍，違規將強制拖吊並收費。

高灘處指出，河濱公園屬河川區域，依放「水利法」規定，颱風或豪雨警報發布時，所有影響水流的設施與車輛必須撤離。處長黃裕斌表示，一旦市府發布「橫移門及高灘地停車場車輛只出不進」指示，請停放於堤外停車場的汽、機車駕駛人儘速將愛車駛離。若逾時未移置，將進行強制拖吊，汽車每輛收取880元移置費及每日200元保管費，機車則分別為175元與50元。

為避免車輛受損或荷包失血，高灘處提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，民眾可至高灘處官網登錄車輛資料，當警報發布或橫移門關閉時，將即時接收通知。高灘處也建議民眾追蹤Facebook專頁「新北水漾」，掌握最新防汛訊息。

高灘處提醒，防汛簡訊服務每年需重新登錄一次，請停放堤外停車場的民眾及早完成登記，以免汛期來臨時措手不及。

新北河濱公園提供機車停放。圖／新北市高灘處提供
新北河濱公園提供機車停放。圖／新北市高灘處提供
停車場於入口明顯處設置河川區域宣導告示，請民眾配合。圖／新北市高灘處提供
停車場於入口明顯處設置河川區域宣導告示，請民眾配合。圖／新北市高灘處提供
新北堤外停車場防汛簡訊服務。圖／新北市高灘處提供
新北堤外停車場防汛簡訊服務。圖／新北市高灘處提供

停車場 機車族 警報

延伸閱讀

BCL／艾夫伯聯手沃許本飆分 新北國王強勢開局拿首勝

新北已設27處公園禁菸鈴 現行難抓有原因

新北水肥倒台北 業者夫婦偽造清運紀錄獲緩起訴

額滿學校家長搶破頭 新北修法額滿學校「不新增學區」

相關新聞

有樁無電…公共充電停車位 被疑「樁」樣子

交通部編列九點八億元補助設置公共充電樁，今年底將完成四八六五槍，有民眾爆料，許多充電專用停車位「無法供電」，質疑是為了換...

電動車起火頻傳 部分醫院禁停地下室

交通部積極推廣電動車及補助設置公共充電樁，但電動汽機車起火事故頻傳，讓部分醫院憂心不已，紛紛頒發禁令。北市議員指出，電動...

今有雨轉涼明好轉 吳德榮：熱帶擾動發展不利梅雨滯留鋒形成

今天鋒面快速移入，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中部以北、東半部有...

暖化加劇 中研院：空品不良日恐增6天

中研院研究指出，在全球暖化均溫上升兩度與四度的情境下，台灣冬季的ＰＭ2.5濃度上升，秋冬季空品不良日數甚至會增加最多六天...

健保改革 賴總統提「各區自收自管」

二○二五健康台灣全國論壇昨於台北榮總舉行，全程參與會議的總統賴清德提出健保改革想法，當健保總額制度走到最後一步，經費應由...

2030年全台綠色採購目標1600億 距離目標尚有700億

因應國家減碳工作，賴清德總統去年底在國家氣候變遷對策委員會指示，政府機關的綠色採購比率要達到10%；環境部長彭啓明先前表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。