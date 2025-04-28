河濱停車注意！ 新北防汛期間機車納入撤離 違規將拖吊收費
汛期即將到來，新北市政府高灘處提醒，防汛期間停放於河濱公園的機車族也須注意撤離規定。今年起，河濱防汛撤離作業除要求汽車駛離外，機車也正式納入撤離範圍，違規將強制拖吊並收費。
高灘處指出，河濱公園屬河川區域，依放「水利法」規定，颱風或豪雨警報發布時，所有影響水流的設施與車輛必須撤離。處長黃裕斌表示，一旦市府發布「橫移門及高灘地停車場車輛只出不進」指示，請停放於堤外停車場的汽、機車駕駛人儘速將愛車駛離。若逾時未移置，將進行強制拖吊，汽車每輛收取880元移置費及每日200元保管費，機車則分別為175元與50元。
為避免車輛受損或荷包失血，高灘處提供「堤外停車場防汛簡訊服務」，民眾可至高灘處官網登錄車輛資料，當警報發布或橫移門關閉時，將即時接收通知。高灘處也建議民眾追蹤Facebook專頁「新北水漾」，掌握最新防汛訊息。
高灘處提醒，防汛簡訊服務每年需重新登錄一次，請停放堤外停車場的民眾及早完成登記，以免汛期來臨時措手不及。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言