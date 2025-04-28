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賈新興分析近期天氣趨勢 周五周六水氣多

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面影響，雲林以北及宜花有雨，明天至周四為午後雨型態，周五及周六台灣周邊水氣多。本報資料照片
今天鋒面影響，雲林以北及宜花有雨，明天至周四為午後雨型態，周五及周六台灣周邊水氣多。本報資料照片

今天鋒面影響，雲林以北及宜花有雨，不過，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周四為午後雨型態，周五及周六台灣周邊水氣多。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後台中以南山區有局部短暫陣雨。周三，午後竹苗山區及南投山區有零星短暫雨。周四，午後台中以北及宜蘭有局部短暫雨，南投以南及花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，周五，西半部沿海及花東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。 周六，西半部沿海、北海岸、基隆至東北角及花東有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。周日，受微弱鋒面影響，西半部有局部短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。

他說，下周一，桃園以北及宜蘭有零星短暫雨，午後竹苗以北山區、北北基宜及中南部山區有局部短暫雨。下周二受鋒面影響，台南以北有局部短暫雨， 午後各地有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

賈新興 鋒面

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