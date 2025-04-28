造口人在蘭嶼潛水拍照 感謝國際造口護理師吳佩芳　

一名27歲個案深愛運動，三年前被診斷大腸癌三期，開刀手術拿掉25公分惡性腫瘤，由於傷口靠近低位直腸，半年須倚賴人工造口。但個案早已計畫要去蘭嶼玩水，在中國醫藥大學新竹附設醫院國際傷口造口師吳佩芳協助下做好防護機制，讓個案到蘭嶼不僅帶著人口造口深入到六米深海玩水報平安，還開心和人工造口拍照打卡，成功築夢。

吳佩芳說，為了幫個案完成夢想，行前多次討論想解決方案，最後擬定選用防水特性較好的造口裝置，並建議活動前1至2小時避免大量飲食，選擇連身遮蔽式泳衣，例如高腰泳褲。

吳佩芳指出，為了確保造口袋黏貼牢固，也使用防水貼片，並且在下水前1至2小時更換新的造口袋，排空造口內排泄物，避免袋子因濕氣或汗水而影響黏性，以及不要做彎腰等過大的動作。個案按照吳佩芳的步驟，7天蘭嶼行程下水6次，玩的開心，完全沒有被感染。

中國醫藥大學新竹附設醫院指出，國際傷口造口師吳佩芳在一年前取得傷口造口及失禁護理師國際級認證，起初於門診見到造口人的皮膚損傷嚴重，院內沒有造口護理師可以協助，與主管溝通後轉任，她擁有約12年臨床經驗，下定決心考取國際認證，經傷口造口及失禁護理學會篩選而錄取，順利參加完整訓練課程，再經歷兩年國際證照的醫學中心訓練及考核，一次就考取國際傷口造口師認證，於2024年取得傷口造口及失禁護理師國際級認證書。