鋒面過境西半部上午普遍有雨 天氣風險：周四起水氣增多下到周日

受鋒面通過影響，不少人一早出門上班上課碰到下雨，有些地方雨勢不小，濕得一身濕，相當狼狽。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今天指出，鋒面過境西半部上午普遍有雨，下午雨勢趨緩山區及東部仍有陣雨。明後天天氣轉好，但周四起水氣增加，周五到下周日下雨機率高。

歐宗學指出，凌晨到清晨隨鋒面接近、通過台灣附近，西半部普遍都有陣雨，偶有較明顯雨勢，只有屏東受影響較小。下半天鋒面逐漸離開，東北季風南下帶來較乾空氣，西半部降雨陸續趨緩、停止，下午到晚間轉多雲到晴。山區及迎風面的東半部仍有較多雲量及局部短暫陣雨。今比昨天稍涼，北部高溫約23-24度，中部、宜花25-27度，南部、台東仍可達30度或以上。

歐宗學說，明天持續受東北季風影響，水氣偏少，上午普遍晴到多雲，山區附近可能有局部午後陣雨，中南部山區較易受影響。白天高溫明顯回升，北部、東半部約27-28度，中南部可達30度或以上，早晚低溫普遍20-22度，類似天氣可望持續到周三，氣溫比前一天高一些。

歐宗學指出，周四開始受華南雲系東移影響，水氣再次增多，各地天氣轉多雲並有局部短暫雨，中北部不分時段或地區都有降雨機會，但仍以山區附近比較明顯。南部、東半部受影響相對較小，山區午後才有較高降雨機會。

周五到周末期間天氣較不穩定，歐宗學說，受水氣持續偏多及後續鋒面接近影響，各地都有短暫陣雨機會，降雨時間及地區比較難事先掌握，但山區午後雷陣雨發生機會提高許多。