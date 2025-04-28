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清晨多地有雨 鄭明典：近梅雨季降雨區移到鋒面前方

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

今天清晨不少地方降雨，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書說明「雨區和鋒面的關係」，他表示，清晨的雨，很大一部分屬於「鋒前雨」。鋒面前不穩定氣流受地形阻擋輻合（或舉升）加強的對流，細看可能還有850槽線前的上升區影響。

他說，一般來說，冬季鋒面雨主要在鋒面後方，鋒面先通過雨勢再逐漸出現；到了春季，冬季雨型仍在，但會多出華南來偏西風帶來的雨，雨區從地面鋒面位置附近就開始，延續到鋒面後方；接近梅雨季或梅雨季時，主要降雨區就會從鋒面後方移到鋒面前方，變成是鋒前不穩定區的降雨。

中央氣象署表示，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，天氣亦轉涼，東部、東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫陣雨，澎湖及其他地區亦有零星短暫陣雨。

梅雨 鋒面 馬祖

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