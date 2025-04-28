遭精神霸凌「生不如死」 他列10建議：別拿人生去交換

霸凌無所不在，當遭遇難以舉證、不構成犯罪的精神霸凌，該如何因應？律師呂秋遠表示，別試著討好他人，討好只會讓對方得寸進尺，攻擊就是最好的防禦。

「在成年人的世界裡，要以霸凌的方法，毀掉一個人的人生，輕而易舉，甚至可以不著痕跡。」呂秋遠在臉書表示，精神上的霸凌，是一種殺人不見血的行為，或者稱之為「誅心」，肉體上，被毆打看得見傷口，但是心靈上，即便傷痕累累，也無法證明。

霸凌的原因是什麼？呂秋遠表示，舉凡利益上的衝突，例如老闆為何選你不選我升官、你在公司的血統不純正，憑什麼跟我平起平坐、甚至是單純看一個人不順眼，只要某些人聚集起來，就有辦法讓另一個人生不如死。而這些霸凌的行為，卻是無法舉證的。

呂秋遠舉例，幾個人站在你身邊，以不屑的表情與眼神看著你，就是不說話，犯法嗎？什麼叫不屑？能不能舉證？說話可能會出錯，不說話瞪著你，有罪嗎？看到你遇到困境，就會大笑拍手，甚至會說「爽啦」、「笑死」、「怎麼不放棄就好，你沒可能的」，就只是幸災樂禍而已，犯法嗎？當你在專心工作的時候，幾個人圍在你身邊，不斷的發出聲音，干擾你的工作，犯法嗎？

他再打比方，當你要上洗手間，他們就站在洗手間門口，大聲的嘲笑某位公司的人，你知道他們在說你，但是你沒證據，你離開了，他們就回座位，犯法嗎？甚至主管用他的手，直接從你的背滑過去，在你耳邊說「你好漂亮」，這構成性騷擾防治法，可是沒證據，因為這都是一秒鐘發生的事情。根本還在驚嚇中，怎麼蒐證？沒證據，就是汙衊，你還要不要來上班？

「還真的統統不犯法」，還保證可以讓這個人不願意再來上班。呂秋遠說，如果只有這間公司能去，不去還不行，該怎麼辦？這時候，就會有人說風涼話，告訴你可以循正常管道申訴。只是，所謂的正常管道，通常會第一時間問你，證據在哪裡？犯了什麼法？要受害者怎麼去找證據。

如果你正在遭遇霸凌地獄，呂秋遠列出10點建議：

1、被霸凌的時候，請不要懷疑自己。不是你爛，更多時候是你人太好，好到他們覺得你很好打擾。

2、霸凌是主觀的，所以第一時間發生這些問題時，請找一些朋友聊聊，讓這些與事實無關的人判斷，是自己太多心，還是應該要反擊。

3、正常管道，不論是工作上，或是司法上，除非是誹謗，或是肉體傷害，否則很難有證據。別老是想著有什麼「正常管道」可以幫你。

4、反擊！人不用太好，江湖在走，界線要有，你的善良要留給愛你的人，而不是給那些傢伙。越線太多次，就不用客氣了。

5、像他們一樣，學點技巧。不要擔心他們人多勢眾，你同樣可以跟著這些人，像幽魂一樣，跟著他們上廁所、自言自語，讓他們也感受一下你強大的氣場。

6、必要的時候可以提告，讓他們跑法院，只要是陳述事實，就算告不成也開心。

7、打不過就跑，沒有什麼事情是要拿自己的人生去交換的。大不了就不幹了，人生還有很多不同的樂趣。

8、性騷擾通常就是慣犯，可以在他下次動手時，突然大聲呼叫，讓他落荒而逃。他們只會騷擾弱者，你要讓自己變強大。

9、別試著討好別人，討好只會讓對方得寸進尺，攻擊就是最好的防禦。