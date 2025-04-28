今有雨轉涼明好轉 吳德榮：熱帶擾動發展不利梅雨滯留鋒形成

今天鋒面快速移入，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中部以北、東半部有局部陣雨，南部亦有局部短暫陣雨的機率；各地氣溫略降、北台灣轉涼。北部18至25度、中部19至29度、南部20至33度、東部19至30度。

明天、周三天氣好轉，吳德榮表示，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有零星降雨的機率。周四鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後北部及中南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率。周五恢復為晴時多雲，白天偏熱；午後仍有降雨的機率。

周六起至下周三各地大致多雲時晴，天氣偏暖；吳德榮表示，台灣附近水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流在陸地發展，帶來陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，但因西北太平洋有熱帶擾動發展的跡象，歐洲系集模式未來10天的模擬路徑，大致在菲律賓或其兩側海面北轉；美國系集模式模擬路徑則在菲律賓東側北轉，兩者路徑雖不同，但皆不利於在東亞大氣環流內形成梅雨滯留鋒。而模擬在台灣附近的對流分布，也因此不確定性大幅提高；故對期末模擬、莫急下定論，應持續觀察其最新的調整。