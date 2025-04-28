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鋒面通過+東北季風增強 中部以北及宜花雷雨突襲略降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片
今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。本報資料照片

今晨至上午馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

氣象署說，今天鋒面通過及東北季風增強，中部以北以及宜蘭、花蓮地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。台東地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天氣溫稍下降，北部高溫約24、25度，中部及宜蘭、花蓮高溫26至28度，南部及台東高溫約29至33度。入夜之後，北部、宜蘭低溫約19至21度，其他地區低溫22至25度。

明天東北季風影響，北部及東北部感受仍稍涼，其他地區早晚也稍有涼意；隨著鋒面遠離，環境水氣減少，各地天氣為多雲到晴，只有東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。

周三東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升；水氣仍少，各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中午過後西半部山區有零星短暫陣雨。

周四至周六主要仍是東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，但是午後降雨範圍擴大，除了山區之外，平地也有局部短暫雷陣雨發生機率。

周日另一鋒面接近，持續觀察鋒面接近台灣的程度，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

5月5日至5月6日鋒面仍在北部海面徘徊，北部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。5月7日不排除有鋒面影響，各地天氣較不穩定，降雨機率提高。

鋒面 馬祖

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