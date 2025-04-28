「我是一片雲」親子音樂會 簡文秀與民眾嗨唱「螢火蟲之歌」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「我是一片雲」戀戀螢火蟲2025親子音樂會現場爆棚（億光文化基金會/提供）
「我是一片雲」戀戀螢火蟲2025親子音樂會現場爆棚（億光文化基金會/提供）

4月螢火蟲季進入尾聲，臺北市政府工務局暨公燈處、大安森林公園之友基金會及億光文化基金會在大安森林公園舉辦「我是一片雲」親子音樂會4月27日壓軸登場。

現場人潮爆棚、座無虛席，許多向隅民眾索性鋪上野餐墊，在草皮上悠閒地聆賞音樂、享受春日午後的愜意時光。主辦單位貼心特別保留最佳觀賞區近百個席位給失智老人基金會、心燈啟智教養院、愛維養護中心、博愛長照中心及輪椅族朋友們，期盼帶來歡樂與溫暖。

節目一開場，由返璞歸真氣功協會帶來氣勢磅礡的元氣太鼓揭開序幕，緊接著師大管樂隊、民權國小弦樂團、臺大校友合唱團、音樂磁場、薩克斯風孫維廷、男團黑旋風、男高音陳明虔和簡文秀輪番上場，帶來經典民歌、流行金曲及世界名歌等，讓觀眾直呼過癮、掌聲雷動，其中，簡文秀與陳明虔二重唱的《當我們年輕時》，更是掀起一波高潮！最後現場齊聲歡唱《恰似你的溫柔》與《螢火蟲之歌》，並揮舞著LED手電筒，讓整座露天音樂台宛如燦爛的星空，美不勝收。

台灣親子音樂會的活動鮮少且形式單一，曾擔任小學老師的簡文秀表示，音樂會的核心價值是寓「教」於樂且能雅俗共賞，下一代的藝文素養更是需要有計畫且有邏輯性地培育與推動，這就是她執意規劃這類音樂會最重要的使命與目標。會後特別安排的賞螢導覽更是吸引大小朋友熱情參與、驚喜連連，為這場音樂與自然共舞的午後畫下圓滿的句點。

聲樂家簡文秀與所有貴賓大合唱「螢火蟲之歌」及「恰似你的溫柔」（億光文化基金會/提供）
聲樂家簡文秀與所有貴賓大合唱「螢火蟲之歌」及「恰似你的溫柔」（億光文化基金會/提供）
聲樂家簡文秀及陳明虔二重唱「當我們年輕時」（億光文化基金會/提供）
聲樂家簡文秀及陳明虔二重唱「當我們年輕時」（億光文化基金會/提供）

大安森林公園 親子 音樂會

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