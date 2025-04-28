有樁無電…公共充電停車位 被疑「樁」樣子

交通部編列九點八億元補助設置公共充電樁，今年底將完成四八六五槍，有民眾爆料，許多充電專用停車位「無法供電」，質疑是為了換發停車場登記證做表面工夫。交通部表示，業者需設置且完成送電才會給補助，公路局可協調台電加快送電作業。

今年九月起，業者需依電動汽車充電樁管理辦法，公有停車場充電專用停車位需達車位總數百分之二、民營達百分之一以上，才能換發停車場登記證。

為加速我國公共充電樁布建，交通部透過「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」編列九點八億元，於二○二三年至二○二四年補助地方政府、交通部所屬機關及轄有觀光景點的中央機關，於公共停車場設置公共充電樁，總計核定補助設置公共充電樁四八六五槍，慢充四一二四槍、快充七四一槍，以及充電樁資訊管理模組平台三套。

有些停車場雖設立充電專用停車位，卻無充電功能，公告開放一般臨停車使用（圖），引發議論。記者林伯東／攝影

不過，近來有民眾反映，中央、地方政府鼓勵民眾將油車換成電動車，也聲稱已經積極在各縣市布建充電樁，但捷運唭哩岸站附近的停車場，雖設置電動車專用的充電停車位，但是卻無電可充，懷疑業者僅是為了換照做做樣子。也有民眾指出，不少地方都出現相同的情況。

停車場業者澄清，已經根據管理辦法設置一定比例的電動車專用充電停車位，但由於還在向台電申請送電，因此目前尚無法充電，並非僅是做樣子欺騙民眾。

交通部公路局表示，公路局自二○二四年十二月卅一日公布「交通部公路局公共充電樁設置補助計畫訪查要點」，針對各補助對象請領第二期款後六個月起，設備尚未完成送電及結案者，至少每一季辦理訪查作業。

公路局指出，訪查時若發現遲未開放民眾使用等缺失，將要求補助對象限期改善，屆期未改善者，最重可依補助要點撤回補助；倘若是受台電作業影響致開放民眾使用期程延宕，公路局也可協助協調台電加快送電作業，期盼公共充電樁可如質如期完工，以達運具無碳化的目標。