搶救生育2／癌友性命、生育如何選？醫籲治療前先諮詢

衛福部國健署醫療性凍卵凍精補助計畫最快今年上路，目前正收集意見研擬「知情權」。醫師表示，癌症患者「知情權」是有權利知道自己的病情、治療方式及治療後可能面臨的併發症、生育等問題，且不論病人有沒有生育意願都應進行諮詢，並培養未來成為父母所需的教養能力與責任感。

TFC台北婦產科生殖中心副院長譚舜仁說，癌症治療需使用化療、放療，將影響患者生育能力，造成嚴重影響，將導致生育能力下降，甚至是不孕；癌症患者確診時，第一時間想到的是「自己還有多少時間」、「能不能活下來」，醫師也是要立刻擬定治療計畫，雙方往往都沒有時間考慮到生育問題，因此，醫師與患者應對生育保存有更多的認知。

「不論病人有沒有生育意願，都應進行生育保存諮詢。」台大醫院生殖內分泌科主治醫師楊乙真說，癌症患者可能因化療、放療影響生育能力，因此開始治療前，應透過諮詢讓患者充分了解，治療方式、治療時間及治療對生育的影響等，甚至是醫療補助資訊等，如此才能做出最好的安排。

楊乙真說，如血癌患者確診時病情多半十分嚴重，但第一、第二次化療後，若對卵巢、精子傷害不大，仍能凍卵凍精保存生育能力；但也有部分癌症治療時，可能會造成女性提早停經，這方面有需要清楚說明。

楊乙真說，患者選擇凍卵凍精後，只能就當下狀況加以評估，並說明未來能否成功生育目前仍無法得知，但為了讓病人治療時更為踏實，不會後悔沒有凍卵或凍精，知情權的諮詢十分重要，台大醫院做法是在腫瘤科、血液科等加強宣導，增強病人對生育保存的認知，而願意主動尋求諮商。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，醫療性凍卵凍精前的知情權告知，還需包括罹患癌症的遺傳問題、罹癌後是否適合生兒育女，及孩子出生後的教養問題等，但「生兒育女是天賦人權」，只要想生，任何一個人都不能剝奪這權力。當患者決定生育時，醫療團隊應給予正面支持，降低患者憂鬱、焦慮，陪伴患者走過懷孕、生產，不讓患者感到孤單。

許正典指出，一個人罹癌後，內心充滿震驚、恐慌，但隨著醫療進步，許多癌症可以及早發現、治療，建議在抗癌的過程，抱持著見招拆招、隨遇而安的樂觀態度，讓生活維持正軌，這時如果想要生兒育女，也是一個新的生命與期待，可以增強抗癌的心理素質。因此，準備生育前經過完整諮詢，並培養未來成為父母的教養能力與責任，實屬重要。