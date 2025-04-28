遊覽車強制駕駛身分識別 明年上路

駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部去年七月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告，後續簽送法規會排案審議。交通部預估，今年上半年發布，明年元旦起實施。

根據交通部統計，二○二一至二○二三年期間，遊覽車ＧＰＳ及監控設備異常告警件數高達九四九七件，其中，駕駛超時第二多，告警件數達二九○七件，占約百分之卅一；目前全台約有一點四萬輛遊覽車，雖依規定都有裝ＧＰＳ定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。

公路局表示，去年七月十九日已預告汽車運輸業管理規則第十九條之四修正草案，盼透過修法規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛情形。

公路局表示，修正草案已完成預告，通過就能依程序發布，預計今年上半年發布，後續還需補助裝設設備，估明年元旦起上路實施。