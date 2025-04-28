聽新聞
0:00 / 0:00

遊覽車強制駕駛身分識別 明年上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告。遊覽車示意圖。聯合報系資料照
交通部去年7月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告。遊覽車示意圖。聯合報系資料照

駕駛超時工作釀禍時有所聞，交通部去年七月預告修正汽車運輸業管理規則，要求遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，目前草案已完成預告，後續簽送法規會排案審議。交通部預估，今年上半年發布，明年元旦起實施。

根據交通部統計，二○二一至二○二三年期間，遊覽車ＧＰＳ及監控設備異常告警件數高達九四九七件，其中，駕駛超時第二多，告警件數達二九○七件，占約百分之卅一；目前全台約有一點四萬輛遊覽車，雖依規定都有裝ＧＰＳ定位設備，並介接車輛動態資訊，即時監控位置、速度、行駛時間、異常狀態回報及即時預警等功能，但未提供駕駛人資訊。

公路局表示，去年七月十九日已預告汽車運輸業管理規則第十九條之四修正草案，盼透過修法規定遊覽車全面裝設駕駛身分識別設備，並將資料介接至遊覽車客運動態資訊管理系統，讓業者及監理機關可掌握個別駕駛員勤務時間，避免疲勞駕駛情形。

公路局表示，修正草案已完成預告，通過就能依程序發布，預計今年上半年發布，後續還需補助裝設設備，估明年元旦起上路實施。

交通部 元旦 遊覽車

延伸閱讀

藍白「戰獨裁」活動人潮滿到景福門 警方擴大交通管制

台中60輛遊覽車揮軍上凱道 有遊覽車業者降價力挺：國旅清淡

雲林20輛遊覽車北上凱道 張麗善要賴清德總統：放下屠刀

426上凱道 高雄45遊覽車近2000人北上助陣 藍委：超乎預期

相關新聞

有樁無電…公共充電停車位 被疑「樁」樣子

交通部編列九點八億元補助設置公共充電樁，今年底將完成四八六五槍，有民眾爆料，許多充電專用停車位「無法供電」，質疑是為了換...

電動車起火頻傳 部分醫院禁停地下室

交通部積極推廣電動車及補助設置公共充電樁，但電動汽機車起火事故頻傳，讓部分醫院憂心不已，紛紛頒發禁令。北市議員指出，電動...

暖化加劇 中研院：空品不良日恐增6天

中研院研究指出，在全球暖化均溫上升兩度與四度的情境下，台灣冬季的ＰＭ2.5濃度上升，秋冬季空品不良日數甚至會增加最多六天...

健保改革 賴總統提「各區自收自管」

二○二五健康台灣全國論壇昨於台北榮總舉行，全程參與會議的總統賴清德提出健保改革想法，當健保總額制度走到最後一步，經費應由...

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定...

健康主題館／對「麩質」過敏 4招重建腸道黏膜

西式飲食傳入台灣後，麵條、麵包、饅頭、吐司等含小麥製品成了許多人三餐及點心的選擇。不過，如果你常常覺得吃了含麵粉的食物後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。