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搶救生育3／先生罹癌冷靜凍精 夫妻正向抗癌迎接新生

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部國健署推動醫療性凍卵凍精補助措施，將補助乳癌病友凍卵、男性血癌患者凍精，最快今年上路。本報資料照片
衛福部國健署推動醫療性凍卵凍精補助措施，將補助乳癌病友凍卵、男性血癌患者凍精，最快今年上路。本報資料照片

「先生罹癌後，主動想到化療會影響生育，主動向醫師詢問凍精，如今兩人將迎接新的生命。」37歲李小姐與先生交往8、9年，於2021年4月結婚，但先生婚後開始出現牙齦出血等症狀，當初認為可能是牙周病，卻始終找不出病因，直到10月抽血檢查發現，竟為急性骨髓性白血病。李小姐說，所幸先生主動凍精，她於去年10月經人工生殖成功懷孕，預計7月將迎接兒子出生。

李小姐說，先生婚後牙齦出血、膝蓋積水、腸胃絞痛，分別至牙科、骨科、腸胃科就醫，但始終找不出病因，甚至是體力快速流失，到了下午容易有精疲力盡的感覺，更有次和朋友打高爾夫球，腳被小沙子打到就立即破皮流血。最後，於2021年10月到醫院檢查，沒想到血液檢查發現，白血球數量已衝破10萬（正常值約4千至1萬），數值異常高，診斷為俗稱血癌的急性骨髓性白血病，當下兩人都覺得可能是誤判，盡速尋求第二家醫院檢查，最終確診。

「先生罹癌後，十分冷靜面對，想到化療會影響生育能力，主動向主治醫師詢問凍精的問題。」李小姐說，當時連主治醫師都沒有想到，因此，先生就被立即轉介至生殖中心，於化療前按排2至3次取精及凍精的療程，隨後在每個月進行化療一次，共四次，並於2022年2月16日採先生姐姐的骨髓進行移植手術，這一天是先生的「重生日」，至今已3年多了。

李小姐說，當先生病情穩定後，開始準備人工生殖療程，期間歷經2次失敗，終於在去年10月成功懷孕，預計7月迎接兒子出生，其實，在人工生殖療程時，先生有再次檢驗精子發現，精子有一定的數量，但沒有活動力，可見化療對生育能力仍有影響。

李小姐說，癌症病友真的不用擔心，現在生育已有相關補助，人工生殖技術也十分成熟，建議癌症治療前，可以主動提出生育的需求，而正向心態是抗癌路上最大的力量，當先生確定罹癌後，她與先生表面處理事情都非常冷靜，「因為不能改變事實」，那就是轉換心態，她就好好陪伴先生整個治療的療程，先生也很正面，兩人一起度過，讓她覺得十分的刻苦銘心。

生育 罹癌 醫師

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