凍卵凍精補助 醫師：癌友治療前先諮詢才不後悔

衛福部「醫療性凍卵凍精補助計畫」最快今年上路，正研擬「知情權」，目前各醫院作法不一，台大醫院針對腫瘤科、血液科等加強宣導，提高病人對生育保存的認知，希望癌友尋求諮商。台安醫院則將精神科醫師納入乳癌治療團隊，提供心理諮商與生育評估。

台大醫院生殖內分泌科主治醫師楊乙真說，化療、放療均會影響癌友生育能力，甚至不孕，治療前應透過諮詢讓患者充分了解，治療方式、治療時間及治療對生育的影響、醫療補助資訊等，才能做出最好決定。

楊乙真表示，為了讓病人治療時更踏實，不會後悔沒有凍卵或凍精，醫院必須提供完整「知情權」的諮詢服務，台大醫院針對腫瘤科、血液科等加強宣導，希望癌友尋求諮商。

台安醫院則於民國九○年起，將精神科醫師納入乳癌治療團隊，迄今每年平均評估八十至一百人，該院身心科主治醫師任許正典表示，許多年輕癌友憂心癌症治療影響胎兒、孩子，此時精神科醫師扮演著重要角色，於癌友手術前後提供心理諮商與生育評估。患者如決定生育時，醫療團隊給予正面支持，降低其憂鬱、焦慮，並陪伴走過懷孕、生產，不讓癌友感到孤單。