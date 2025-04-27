搶救生育1／醫療性凍卵凍精補助將上路 知情權最為關鍵

衛福部國健署力拼醫療性凍卵凍精補助計畫今年上路，為讓計畫更為完整，目前正研擬「知情權」部分，期望患者進行前都能獲得充分諮詢。國健署表示，醫療性凍卵凍精主要是針對病友在疾病治療會影響生育能力時，以有生育保存的選擇。癌友團體指出，目前國內癌後生育流程及跨科合作尚未有統一制度，呼籲衛福部應研議統一各醫療院所相關流程，確保病友生育權益。

國健署醫療性凍卵凍精計畫對象為40歲以下，經腫瘤科醫師確認癌症治療會影響生育功能的民眾，以女性乳癌、男性血癌為主。女性比照現行試管嬰兒不孕症治療，首次申請最高補助10萬元，再次申請最高補助6萬元；男性以凍精所需金額平均約數千元，初期年預算支出約1億元。目前部分縣市如台北市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市已推出自行相關補助。

國健署婦幼健康組長林宇旋說，醫療性凍卵凍精讓癌友在治療前，可以先保存生育能力，目前計畫已交由行政院，國健署持續收集家庭、兒童權益團體更多意見，同時也考量病人康復及生兒育女問題，正研議患者治療前「知情同意的充分訊息」將一併納入計畫。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，近年觀察生育議題「知情權」已有逐步進展，愈來愈多癌友或醫療人員願意主動討論，甚至轉介至相關生殖或婦產科門診諮詢，但國內癌後生育流程及跨科合作沒有統一制度，癌友只能仰賴各醫院規定，但非每家醫院都有充足資源及完善規畫，導致癌友們無法平等接收到相同的評估與治療，抉擇過程也缺乏專業人員提供社心理層面的支持與協助。

嚴必文說，癌友目前缺乏生育保存資訊，如癌症治療對生育能力的影響，或生育保存是否影響治療，及自己是否適合生育保存及其方法、費用等，期盼國健署參考國外經驗擬訂「跨科性的癌友生育保護診療指引」，以美國臨床腫瘤醫學會為例，建立跨科別醫護人員、個管師、心理師、社工師等醫療團隊，並統一各醫院對癌友生育處置、流程及服務。

TFC台北婦產科生殖中心副院長譚舜仁表示，醫療性凍卵凍精推動多年，但許多醫師面對癌症患者時，仍以治療為優先考量，未轉診至生殖醫學科醫師，許多患者也不知有生育保存選項，「但這樣的事情不應該發生」，因有些病人正值生育年齡、發現癌症時又屬早期，若未清楚了解生育保存，將失去了當父母的機會，衛福部應研擬癌症患者確診時，強制轉診至生殖醫學科，讓病人不論生或不生都能接受完整諮詢。