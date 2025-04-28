聽新聞
0:00 / 0:00

癌後凍精凍卵補助 將完善知情權

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
衛福部國健署補助醫療性凍卵、凍精今年上路，現正研擬「知情權」。本報資料照片
衛福部國健署補助醫療性凍卵、凍精今年上路，現正研擬「知情權」。本報資料照片

衛福部國健署「醫療性凍卵凍精補助計畫」預定今年上路，為讓計畫完整，著手研擬「知情權」，瞭解自身生育保存選項。癌友團體指出，目前國內癌後生育流程及跨科合作尚無統一制度，各醫院各行其是，衛福部應統一相關措施，確保病友生育權益。

「醫療性凍卵凍精計畫對象」為四十歲以下，經腫瘤科醫師確認癌症治療會影響生育功能的民眾，以女性乳癌、男性血癌為主。女性比照現行試管嬰兒不孕症治療，首次申請最高補助十萬元，再次申請最高補助六萬元；男性以凍精所需金額平均約數千元，初期年預算支出約一億元。

國健署婦幼健康組長林宇旋表示，透過醫療性凍卵凍精，可讓癌友在治療前保存生育能力，該計畫已提交至行政院，患者治療前「知情同意的充分訊息」，這部分一併納入計畫。

ＴＦＣ台北婦產科生殖中心副院長譚舜仁表示，部分病人正值生育年齡，如未了解生育保存，可能失去當父母的機會。衛福部應研擬新制，癌友確診時，轉診至生殖醫學科接受完整諮詢。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，愈來愈多癌友或醫療人員主動討論此議題，轉介至相關生殖或婦產科門診諮詢。不過，國內癌後生育流程及跨科合作尚無統一制度，各醫院規定不一，且並非每家醫院均提供充足資源、完善規畫，以致癌友無法平等獲得相同的評估與治療，而抉擇過程中也缺乏專業人員提供支持與協助。

嚴必文說，期盼國健署參考國外經驗擬訂「跨科性的癌友生育保護診療指引」，統一各醫院對癌友生育處置、流程及服務。

凍卵 生育 衛福部

延伸閱讀

台南女中周末補課 園遊會攀樹體驗為癌友募款

4月開放加熱菸？ 國健署：尚在審查委員會流程

全國醫療性凍卵凍精補助 國健署拚年底前上路

國健署破除HPV三大迷思 提醒沒性行為仍可能感染

相關新聞

有樁無電…公共充電停車位 被疑「樁」樣子

交通部編列九點八億元補助設置公共充電樁，今年底將完成四八六五槍，有民眾爆料，許多充電專用停車位「無法供電」，質疑是為了換...

電動車起火頻傳 部分醫院禁停地下室

交通部積極推廣電動車及補助設置公共充電樁，但電動汽機車起火事故頻傳，讓部分醫院憂心不已，紛紛頒發禁令。北市議員指出，電動...

暖化加劇 中研院：空品不良日恐增6天

中研院研究指出，在全球暖化均溫上升兩度與四度的情境下，台灣冬季的ＰＭ2.5濃度上升，秋冬季空品不良日數甚至會增加最多六天...

健保改革 賴總統提「各區自收自管」

二○二五健康台灣全國論壇昨於台北榮總舉行，全程參與會議的總統賴清德提出健保改革想法，當健保總額制度走到最後一步，經費應由...

鋒面來襲！明全台有雨2地天氣最不穩 周二回暖、下周再迎梅雨鋒面

明天鋒面通過，天氣不穩定，全台都有雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天全台降雨且略降溫，周二起水氣減少，直到周六都是穩定...

健康主題館／對「麩質」過敏 4招重建腸道黏膜

西式飲食傳入台灣後，麵條、麵包、饅頭、吐司等含小麥製品成了許多人三餐及點心的選擇。不過，如果你常常覺得吃了含麵粉的食物後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。