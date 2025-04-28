癌後凍精凍卵補助 將完善知情權

衛福部國健署「醫療性凍卵凍精補助計畫」預定今年上路，為讓計畫完整，著手研擬「知情權」，瞭解自身生育保存選項。癌友團體指出，目前國內癌後生育流程及跨科合作尚無統一制度，各醫院各行其是，衛福部應統一相關措施，確保病友生育權益。

「醫療性凍卵凍精計畫對象」為四十歲以下，經腫瘤科醫師確認癌症治療會影響生育功能的民眾，以女性乳癌、男性血癌為主。女性比照現行試管嬰兒不孕症治療，首次申請最高補助十萬元，再次申請最高補助六萬元；男性以凍精所需金額平均約數千元，初期年預算支出約一億元。

國健署婦幼健康組長林宇旋表示，透過醫療性凍卵凍精，可讓癌友在治療前保存生育能力，該計畫已提交至行政院，患者治療前「知情同意的充分訊息」，這部分一併納入計畫。

ＴＦＣ台北婦產科生殖中心副院長譚舜仁表示，部分病人正值生育年齡，如未了解生育保存，可能失去當父母的機會。衛福部應研擬新制，癌友確診時，轉診至生殖醫學科接受完整諮詢。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，愈來愈多癌友或醫療人員主動討論此議題，轉介至相關生殖或婦產科門診諮詢。不過，國內癌後生育流程及跨科合作尚無統一制度，各醫院規定不一，且並非每家醫院均提供充足資源、完善規畫，以致癌友無法平等獲得相同的評估與治療，而抉擇過程中也缺乏專業人員提供支持與協助。

嚴必文說，期盼國健署參考國外經驗擬訂「跨科性的癌友生育保護診療指引」，統一各醫院對癌友生育處置、流程及服務。