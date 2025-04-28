暖化加劇 中研院：空品不良日恐增6天

中研院研究指出，在全球暖化均溫上升兩度與四度的情境下，台灣冬季的ＰＭ2.5濃度上升，秋冬季空品不良日數甚至會增加最多六天。環境部表示，該研究是在無空汙管制的假設情境模擬，政府採取多管齊下策略，ＰＭ2.5平均濃度九年來改善率達百分之卅六。

中研院環境變遷研究中心參與國科會的台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）計畫，以氣候變遷對台灣地區大氣環境、空氣品質及農業生產力影響研究模擬發現，在全球均溫上升兩度與四度情境下，台灣冬季的ＰＭ2.5濃度會顯著上升。

主因為東北季風日數減少與低層風場削弱，造成大氣擴散與通風條件惡化。秋冬季除了北部的其餘地區，ＰＭ2.5的空氣品質不良日數甚至會增加三到六天不等。該研究也發現，城市地區熱浪頻率上升速度高於森林地區，意味著都市對氣候壓力相對敏感，空汙衝擊會更明顯。

該研究也指出，針對小麥、番茄與馬鈴薯等經濟作物進行臭氧衝擊的模擬顯示，升溫兩度暖化情境下，上述農作物的減產幅度約百分一點八至百分之二點七；假如升溫四度，減產幅度則可高達百分之四點七。

環境部回應表示，該研究指出，在全球均溫上升兩度與四度情境下，台灣秋冬季的夜間風速減弱和行星邊界層高度降低，導致擴散條件不良，加上東北季風吹拂時受到中央山脈阻隔，中南部地區的水平風速減弱。

在垂直及水平擴散條件差的情況下，汙染物如同被困在一個相對封閉的空間內，ＰＭ2.5等空氣汙染物就容易累積。

環境部大氣環境司長黃偉鳴強調，該研究是基於空汙排放量不變，即無空汙管制的假設情境，但環境部自二○二○年至今已分別執行第一期及第二期空氣汙染防制方案，採取多管齊下策略改善空氣品質。

根據全國ＰＭ2.5年平均濃度統計，已從二○一六年的每立方米廿微克，降至二○二四年的每立方米十二點八微克，改善率達百分之卅六，未來會持續精進相關措施，包含二○二八至二○三一年的第三期空汙方案等。