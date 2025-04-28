健保改革 賴總統提「各區自收自管」

二○二五健康台灣全國論壇昨於台北榮總舉行，全程參與會議的總統賴清德提出健保改革想法，當健保總額制度走到最後一步，經費應由各區自收自管，希望擴大花蓮縣秀林鄉試辦計畫。至於癌症新藥基金會保持一定水位，希望用多少，隔年補編列多少。

賴清德於論壇結論時表示，各區自管總額應是未來管理方向，例如，南區收到總額，就由南區自行負責及管理，不必交由健保署分配、核定。花蓮秀林鄉論人計酬試辦計畫成效不錯，應考慮擴大規模，由醫學中心、區域醫院、地區醫院、診所等醫療體系緊密合作，並引進健康促進，做好公共衛生，減少民眾就醫次數。

衛福部健保署長石崇良表示，秀林鄉地處偏鄉，當地無醫院，只有幾家診所，目前由花蓮慈濟醫院提供醫療服務，採論人計酬方式，配合預防保健、健康促進，推廣全人照顧，計畫成效確實不錯。總統應希望融合醫院、西醫基層總額，互相合作照顧民眾健康。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，高度認同總統以人為本、強化地區醫療整合與健康促進的政策思維，有助於促進醫療資源合理配置，不過，將此模式擴大到全國，必須考量各區醫療資源分布差異，避免弱勢地區因資源整合困難而導致服務品質下降。若直接以人頭分配經費，必須設計適當的風險調整（risk adjustment）機制，才能確保高齡、弱勢等族群獲得足夠醫療照護。

醫投書刺胳針 中國附醫：會更正

最新一期國際知名期刊「刺胳針」（The Lancet）刊登兩名中國附醫主治醫師所撰「台灣全民健保體系危機」，文中提及台灣新冠肺炎住院病人死亡率高達百分之五十八點二，原因在於台灣健保體系處在崩壞邊緣，內容被指有誤，中國醫藥大學附設醫院發表聲明，強調已立即詳列錯誤處，將向期刊提出更正。

衛福部長邱泰源說，投書引用錯誤數字，事實上，在新冠病毒變異株Omicron流行期間，在政府與民眾努力下，才沒讓疫情擴散，國內四八○萬人感染，其中一萬多人病逝，死亡率百分之○點一六，低於日本當時百分之○點二。邱泰源說，將向「刺胳針」反映此事，目前想到最好方式為作者自行撤銷。