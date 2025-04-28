台東南迴首家洗腎診所成立

台東縣幅員南北狹長，海岸線約170公里，南迴4個鄉洗腎病友須長途跋涉至台東市區接受治療，往往「一早出門回到家都天黑了」，腎臟科醫師陳弘基為此前進太麻里鄉成立南迴線首家洗腎診所，他直言，以損益為考量的話，診所應開不成。

本身是台南人的陳弘基2011年起在台東服務，原在關山鎮照護洗腎患者，他說，1名住金崙的阿嬤告訴他，上午10點搭專車出門，花1個小時抵達市區還要等床，12點開始治療，4個小時後再搭車回家，沿途接駁其他病友，到家時天色已晚，且若遇颱風更擔心道路中斷無法洗腎，去年下定決心到南迴開業，所幸想法獲得妻子支持。

陳弘基籌備半年多鈦美診所昨剪綵開幕，許多病友來參觀開心說「不用再花一整天時間洗腎」。鈦美診所表示，使用醫療級超高純度RO水，並配備緊急發電系統、透析專用水塔及急救設備，不怕停電或停水，另購置兩輛接駁車，可往返太麻里、達仁、大武、金峰等地接送病患洗腎。

此外，台南溪北的大北門地區親子資源少，市府爭取前瞻預算共耗資8021萬多元於學甲區興建大北門區社會福利綜合大樓，預計蓋3層樓，初步規畫1樓設公設民營托嬰中心及婦女中心，可托育36名未滿2歲嬰幼兒，2樓設置親子悠遊館、3樓則是社會福利服務中心，達到「幼托一條龍」。

市長黃偉哲昨主持動土典禮，預計2026年完工啟用；社會局說，大樓專為服務大北門區脆弱家庭而設，且基地緊鄰學甲區市立幼兒園，家長可在托育、親子活動與婦女課程間靈活接送與使用，形成完善家庭支持網絡。